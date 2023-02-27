سلة - الأهلي وسبورتنج إلى نصف نهائي كأس مصر للسيدات

أقيمت اليوم منافسات دور ربع نهائي كأس مصر لكرة السلة للسيدات.

وشهدت المباريات الأهلي بعد تحقيقه فوزا كبيرا على مصر للتأمين بنتيجة 95-48.

وحقق سبورتنج الفوز على الصيد بنتيجة 92-73.

وفاز هليوبليس على الطيران بصعوبة بنتيجة 66-59.

وفي آخر مباريات دور ربع النهائي حقق الجزيرة الفوز على سموحة بنتيجة 60-52.

وسيلعب الأهلي ضد هليوبليس في دور نصف النهائي بينما سيلعب سبورتنج مع الجزيرة.

ويعد فريق سبورتنج هو حامل لقب النسخة الماضية من كأس مصر.

وكان منتخب مصر للسيدات قد ضمن وصوله لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.