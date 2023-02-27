تفوق على ريتشارليسون وباييه.. أوليسكي يفوز بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في العالم

فاز البولندي مارسين أوليكسي بجائزة "بوكشاش" لأفضل هدف في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وسجل مارسين أوليكسي هدفا مع فريق فارتا بوزنان في دوري كرة القدم للمبتورين في بولندا

وتنافس مع أوليكسي مع ريتشارليسون لاعب البرازيل، وديميتيري باييه لاعب مارسيليا الفرنسي.

وقال أوليسكي بعد الفوز: "أريد أن أهدي هذه الجائزة إلى زملائي وعائلتي الذين ساعدوني على الوقوف على قدمي مجددا بعد الحادث، وأن أوصل تحياتي إلى كل ما يعمل في كرة القدم فبفضلكم نجحت في تحقيق المستحيل".

وأقيم اليوم الاثنين حفل تسليم جوائز "الأفضل" من الاتحاد الدولي لكرة القدم بحفل في العاصمة الفرنسية باريس.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم أن تكون فترة التنافس على الجائزة من 8 أغسطس 2021 حتى 18 ديسمبر 2022 لتشمل بداية الموسم الجديد وكأس العالم.

وتم الإعلان الرسمي عن القوائم النهائية كان يوم الإثنين 6 فبراير.

ويتم تسليم في الحفل جوائز أفضل لاعب ولاعبة، أفضل مدرب ومدربة، أفضل حارس وحارسة مرمى، أفضل جمهور، أفضل هدف، والتشكيل المثالي