الأولى للفريقين.. معروف حكما لمباراة الأهلي والداخلية
الإثنين، 27 فبراير 2023 - 22:31
كتب : FilGoal
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام باقي مباريات الجولة 20 من الدوري المصري.
ويدير محمد معروف مباراة الأهلي ضد الداخلية ويعاونه كل من محمد عبد المجيد وأحمد عادل عبد الفتاح، وصبحي العمراوي حكما رابعا.
والثنائي خالد الغندور وخالد حسين للفيديو.
وتعد هذه المباراة هي الأولى لـ محمد معروف هذا الموسم للأهلي وكذلك الداخلية.
أما مباراة إنبي والمصري يديرها حمادة القلاوي ويعاونه كل من شريف عبد الله وعماد فرج، وأحمد ناصر عباس حكما رابعا.
ومحمد علاء هاشم وهاني العراقي للفيديو.
ويدير مباراة سيراميكا كليوباترا ضد البنك الأهلي وليد عبد الرازق، ويعاونه هشام الدسوقي ومحمود مصطفى، وإبراهيم محمد حكما رابعا.
والثنائي محمد سلامة ومحمود عبد السميع للفيديو.
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