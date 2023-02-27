متفوقا على كورتوا وبونو.. إيميليانو مارتينيز أفضل حارس في العالم

الإثنين، 27 فبراير 2023 - 22:29

كتب : FilGoal

إيميليانو مارتينيز يفوز بجائزة "الأفضل" من فيفا لأفضل حارس مرمى

فاز إيميليانو مارتينيز حارس منتخب الأرجنتين وأستون فيلا بجائزة "الأفضل" من فيفا لأفضل حارس في العالم.

وتنافس إيميليانو مارتينيز مع مع ياسين بونو حارس إشبيلية ومنتخب المغرب وتيبو كورتوا حارس ريال مدريد ومنتخب بلجيكا.

وبات سكالوني أول مدرب غير أوروبي يفوز بالجائزة.

أخبار متعلقة:
إمام عاشور يشارك في هزيمة ميتيلاند ضد بروندبي أليكس فيرجسون: راشفورد رائع.. ومن الأفضل تواجد هداف بجانبه إصابة نبيل فقير بقطع في الرباط الصليبي لو باريزيان: التحقيق مع حكيمي بتهمة الاغتصاب

وأقيم اليوم الاثنين حفل تسليم جوائز "الأفضل" من الاتحاد الدولي لكرة القدم بحفل في العاصمة الفرنسية باريس.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم أن تكون فترة التنافس على الجائزة من 8 أغسطس 2021 حتى 18 ديسمبر 2022 لتشمل بداية الموسم الجديد وكأس العالم.

وتم الإعلان الرسمي عن القوائم النهائية كان يوم الإثنين 6 فبراير.

وقال مارتينيز بعد الفوز: "هذا شيء رائع لمسيرتي أن أفوز بهذه الجائزة، هذا فخر كبير لبلدي أن أفوز بكأس العالم بعد 36 عاما".

وأضاف "الجميع يعرف أهمية هذه البطولة للأرجنتين نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، شعرنا بالتواصل مع الجميع".

وواصل "عائلتي جزء من هذا النجاح، والجميع في أستون فيلا، وليونيل سكالوني الذي منحني الفرصة للعب في الأرجنتين".

وأتم "دائما ما يسألوني من هو قدوتك في الملاعب، كنت أقول أنه عندما كنت أرى أمي وهي تنضف الحوائط والمنازل ووالدي وهو يعمل كانا مثلي الأعلى وقدوتي".

ماذا قدم إيميليانو مارتينيو؟

أستون فيلا

المباريات: 52

الشباك النظيفة: 14

استقبال الأهداف: 70

منتخب الأرجنتين

المباريات: 18

الشباك النظيفة: 12

استقبال الأهداف: 10

الإنجازات: كأس العالم - فيناليسما - أفضل حارس في كأس العالم

حفل جوائز الأفضل إيميليانو مارتينيز الأرجنتين أستون فيلا
نرشح لكم
ذا بيست - أنقذ خصمه من الموت.. لوكوشفيلي يفوز بجائزة اللعب النظيف رباعي هجومي وتواجد عربي.. الكشف عن تشكيل"Fifpro" للأفضل في العالم جماهير الأرجنتين الأفضل في العالم تفوق على ريتشارليسون وباييه.. أوليسكي يفوز بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في العالم إمام عاشور يشارك في هزيمة ميتيلاند ضد بروندبي إصابة نبيل فقير بقطع في الرباط الصليبي لو باريزيان: التحقيق مع حكيمي بتهمة الاغتصاب مباشر حفل جوائز الأفضل - الكشف عن التشكيل المثالي
أخر الأخبار
ذا بيست - أنقذ خصمه من الموت.. لوكوشفيلي يفوز بجائزة اللعب النظيف دقيقة | الكرة الأوروبية
رباعي هجومي وتواجد عربي.. الكشف عن تشكيل"Fifpro" للأفضل في العالم دقيقة | الكرة الأوروبية
جماهير الأرجنتين الأفضل في العالم 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلة - الأهلي وسبورتنج إلى نصف نهائي كأس مصر للسيدات 19 دقيقة | كرة سلة
متفوقا على جوارديولا وأنشيلوتي.. سكالوني أفضل مدرب في العالم 30 دقيقة | أمريكا
تفوق على ريتشارليسون وباييه.. أوليسكي يفوز بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في العالم 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأولى للفريقين.. معروف حكما لمباراة الأهلي والداخلية 48 دقيقة | الدوري المصري
متفوقا على كورتوا وبونو.. إيميليانو مارتينيز أفضل حارس في العالم 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي 3 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة 4 بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور