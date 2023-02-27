متفوقا على كورتوا وبونو.. إيميليانو مارتينيز أفضل حارس في العالم

فاز إيميليانو مارتينيز حارس منتخب الأرجنتين وأستون فيلا بجائزة "الأفضل" من فيفا لأفضل حارس في العالم.

وتنافس إيميليانو مارتينيز مع مع ياسين بونو حارس إشبيلية ومنتخب المغرب وتيبو كورتوا حارس ريال مدريد ومنتخب بلجيكا.

وبات سكالوني أول مدرب غير أوروبي يفوز بالجائزة.

وأقيم اليوم الاثنين حفل تسليم جوائز "الأفضل" من الاتحاد الدولي لكرة القدم بحفل في العاصمة الفرنسية باريس.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم أن تكون فترة التنافس على الجائزة من 8 أغسطس 2021 حتى 18 ديسمبر 2022 لتشمل بداية الموسم الجديد وكأس العالم.

وتم الإعلان الرسمي عن القوائم النهائية كان يوم الإثنين 6 فبراير.

وقال مارتينيز بعد الفوز: "هذا شيء رائع لمسيرتي أن أفوز بهذه الجائزة، هذا فخر كبير لبلدي أن أفوز بكأس العالم بعد 36 عاما".

وأضاف "الجميع يعرف أهمية هذه البطولة للأرجنتين نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، شعرنا بالتواصل مع الجميع".

وواصل "عائلتي جزء من هذا النجاح، والجميع في أستون فيلا، وليونيل سكالوني الذي منحني الفرصة للعب في الأرجنتين".

وأتم "دائما ما يسألوني من هو قدوتك في الملاعب، كنت أقول أنه عندما كنت أرى أمي وهي تنضف الحوائط والمنازل ووالدي وهو يعمل كانا مثلي الأعلى وقدوتي".

ماذا قدم إيميليانو مارتينيو؟

أستون فيلا

المباريات: 52

الشباك النظيفة: 14

استقبال الأهداف: 70

منتخب الأرجنتين

المباريات: 18

الشباك النظيفة: 12

استقبال الأهداف: 10

الإنجازات: كأس العالم - فيناليسما - أفضل حارس في كأس العالم