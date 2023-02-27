إمام عاشور يشارك في هزيمة ميتيلاند ضد بروندبي

الإثنين، 27 فبراير 2023 - 22:07

كتب : FilGoal

إمام عاشور - ميتيلاند ضد بروندبي

حقق بروندبي الفوز على ميتيلاند بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 19 من الدوري الدنماركي.

وشهدت المباراة مشاركة إمام عاشور مع ميتيلاند بشكل أساسي للمرة الثانية منذ انتقاله للفريق.

ولعب إمام عاشور المباراة بالكامل.

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الفوز رفع رصيد بروندبي للنطقة الـ 27 في المركز الخامس بفارق نقطة عن ميتيلاند الذي توقف عند النقطة الـ 26 في المركز السادس.

المبادرة الهجومية الأولى كانت من نصيب بروندبي في الدقيقة الـ 18 ولكن لوسل حارس مرمى ميتيلاند منع الكرة من دخول شباكه.

وكاد ميتيلاند أن يسجل عن طريق إساكسين في الدقيقة الـ 45 ولكن حارس بروندبي تألق على مرتين.

وحاول إمام عاشور التسديد قبل نهاية الشوط الأول ولكن كرته جاءت فوق المرمى.

وتقدم بروندبي في الدقيقة الـ 57 بالهدف الأول عن طريق أوهي أموجوانفو مستغلا عرضية من سيمون هويدلاند ليضع الكرة في الشباك.

ومنع القائم فريدريك هايسبرج من تسجيل هدف التعادل بعد دقيقتين فقط بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وحاول رفاق إمام عاشور إدراك التعادل في الأوقات المتبقية من المباراة ولكن دفاعات بروندبي ظلت صامدة.

وشارك إمام في مباراته الرابعة منذ الانضمام لميتيلاند وخلالهم تمكن من تسجيل هدفين.

وسيلعب ميتيلاند مباراته المقبلة ضد ألبورج يوم 6 مارس على ملعب الأخير في الجولة الـ 20 من الدوري الدنماركي.

إمام عاشور ميتيلاند الدوري الدنماركي بروندبي
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