إصابة نبيل فقير بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني إصابة نبيل فقير لاعب الفريق بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

نبيل فقير النادي : ريال بيتيس ريال بيتيس

وتعرض نبيل فقير للإصابة خلال مباراة إليتشي في الدوري الإسباني يوم الجمعة الماضي.

وجاءت إصابة اللاعب الفرنسي في ركبة القدم اليسرى.

وتعد هذه المرة هي الثانية لـ نبيل فقير الذي يتعرض فيها لقطع في الرباط الصليبي، وكانت الأولى في 2015 في القدم اليمنى.

ومن المنتظر أن يغيب نبيل فقير عن ريال بيتيس لنهاية الموسم الجاري.

نبيل فقير البالغ من العمر 29 عاما لعب الموسم الجاري مع فريقه 20 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 6 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.