أمم إفريقيا للشباب - كريستو يسجل أمام زامبيا ويقود تونس لربع النهائي

الإثنين، 27 فبراير 2023 - 20:56

كتب : FilGoal

محمد الضاوي كريستو - منتخب تونس للشباب

قاد محمد الضاوي كريستو منتخب تونس للشباب تحت 20 عاما للصعود لربع نهائي أمم إفريقيا بالفوز على زامبيا بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل كريستو هدف تونس الثاني في الدقيقة 59 بعد أن تسلم كرة عرضية من جبريل عثمان ليراوغ ظهير زامبيا ويسدد يسارية صاروخية من داخل منطقة الجزاء تسكن الشباك.

وكان جبريل عثمان قد تقدم بالنتيجة لتونس في الدقيقة 31 برأسية من داخل الست ياردات بعد عرضية من محمد وائل جبريل.

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وعادل كينجستون موتاندوا النتيجة لزامبيا في الدقيقة 58 بتسديدة قوية من الجانب الأيمن من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

الفوز رفع رصيد منتخب تونس إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف جامبيا المتصدر بثلاث نقاط.

وتوقف رصيد زامبيا عند نقطة واحدة في المركز الأخير ليودع البطولة.

وانتقل كريستو إلى الأهلي في يناير الماضي قادما من النجم الساحلي التونسي لأربعة مواسم ونصف، لينتهي في صيف 2027.

وشارك ابن الـ19 عاما في مباراة واحدة مع الأهلي كبديل أمام سموحة لمدة 16 دقيقة في نصف نهائي كأس مصر لموسم 2021-2022.

الأهلي محمد الضاوي كريستو منتخب تونس للشباب
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