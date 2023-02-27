لا سكالونيتا مستمرة.. الاتحاد الأرجنتيني يجدد عقد مدربه حتى 2026

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تجديد تعاقده مع المدرب ليونيل سكالوني حتى عام 2026.

وفاز سكالوني بثلاثة ألقاب مع الأرجنتين وهم كأس العالم وكوبا أميركا وفيناليسما بجانب سلسلة 36 مباراة على التوالي دون هزيمة.

وتولى سكالوني مهمة تدريب منتخب الأرجنتين في أغسطس 2018.

ولعب منتخب الأرجنتين تحت قيادة سكالوني 57 مباراة، حقق الفوز في 37 منها وتعادل في 15 وتلقى 5 هزائم.

سجل لاعبو الأرجنتين تحت قيادة ابن الـ44 عاما 113 هدفا واستقبلت شباكهم 35 هدفا.

وقال كارلوس تايبا رئيس الاتحاد الأرجنتيني على تويتر: "عندما تكون الثقة عالية يكون التواصل بسيطا وفعالا. نواصل تعزيز مشروع المنتخب الوطني، جنبا إلى جنب مع ليونيل سكالوني، مدرب بطل العالم".

يذكر أن سكالوني يتنافس مع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على الفوز بجائزة "ذا بيست" لأفضل مدرب في العالم.