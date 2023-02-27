مباشر الدوري الدنماركي - ميتيلاند (0)-(0) بروندبي.. الحارس يتألق

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ميتيلاند ضد بروندبي في الجولة الـ 19 من الدوري الدنماركي.

ويبدأ إمام عاشور في التشكيل الأساسي لميتيلاند للمرة الثانية منذ انضمامه للفريق.

ق18. لوسل حارس ميتيلاند يتصدى لفرصة تسجيل الهدف الأول لبروندبي

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل