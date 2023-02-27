مباشر الدوري الدنماركي - ميتيلاند (0)-(0) بروندبي.. الحارس يتألق

الإثنين، 27 فبراير 2023 - 19:48

كتب : FilGoal

إمام عاشور - ميتيلاند

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ميتيلاند ضد بروندبي في الجولة الـ 19 من الدوري الدنماركي.

ويبدأ إمام عاشور في التشكيل الأساسي لميتيلاند للمرة الثانية منذ انضمامه للفريق.

ق18. لوسل حارس ميتيلاند يتصدى لفرصة تسجيل الهدف الأول لبروندبي

أخبار متعلقة:
وزارة الرياضة تستعجل مجلس الزمالك على عقد اجتماع طارئ لاختيار القائم بأعمال الرئيس خبر في الجول – آلام الركبة تبعد عبد القادر عن مباراة الأهلي والداخلية الثالثة.. محمد حمدي زكي رجل مباراة أسوان وغزل المحلة مران الزمالك - فيريرا يطمأن على جاهزية الونش.. وفتوح يعود

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل

ميتيلاند إمام عاشور - ميتيلاند
نرشح لكم
للمرة الثانية.. إمام عاشور أساسي مع ميتيلاند في مواجهة بروندبي هل يكرر معجزته منذ 4 عقود؟ المخضرم زيمان يتولى تدريب بيسكارا أون تايم سبورتس تعلن نقل حفل "ذا بيست" مدرب مارسيليا: مبابي من كوكب آخر "الفريق يعلم أهميتكم ودوركم حيوي".. رسالة من تين هاج إلى جماهير مانشستر يونايتد إبراهيموفيتش: لا أريد الاستمرار بناء على ما فعلته في الماضي.. وما قدمته لتجديد لياو بعد 315 يوما.. بوجبا يقترب من ظهوره الأول مع يوفنتوس سان جيرمان يعلن غياب مدافعه لنهاية الموسم وخضوعه لجراحة
أخر الأخبار
أول "هاتريك" في الموسم.. مابولولو يسجل ثلاثية في شباك طلائع الجيش دقيقة | الدوري المصري
لا سكالونيتا مستمرة.. الاتحاد الأرجنتيني يجدد عقد مدربه حتى 2026 34 دقيقة | أمريكا
مباشر الدوري الدنماركي - ميتيلاند (0)-(0) بروندبي.. الحارس يتألق 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
وزارة الرياضة تستعجل مجلس الزمالك على عقد اجتماع طارئ لاختيار القائم بأعمال الرئيس 45 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – آلام الركبة تبعد عبد القادر عن مباراة الأهلي والداخلية 54 دقيقة | الكرة المصرية
الثالثة.. محمد حمدي زكي رجل مباراة أسوان وغزل المحلة ساعة | الدوري المصري
مران الزمالك - فيريرا يطمأن على جاهزية الونش.. وفتوح يعود ساعة | الكرة المصرية
للمرة الثانية.. إمام عاشور أساسي مع ميتيلاند في مواجهة بروندبي ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي 3 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة 4 بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور