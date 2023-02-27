انتهت الدوري الدنماركي - ميتيلاند (0)-(1) بروندبي

الإثنين، 27 فبراير 2023 - 19:48

كتب : FilGoal

إمام عاشور - ميتيلاند

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ميتيلاند ضد بروندبي في الجولة الـ 19 من الدوري الدنماركي.

ويبدأ إمام عاشور في التشكيل الأساسي لميتيلاند للمرة الثانية منذ انضمامه للفريق.

نهاية المباراة

أخبار متعلقة:
وزارة الرياضة تستعجل مجلس الزمالك على عقد اجتماع طارئ لاختيار القائم بأعمال الرئيس خبر في الجول – آلام الركبة تبعد عبد القادر عن مباراة الأهلي والداخلية الثالثة.. محمد حمدي زكي رجل مباراة أسوان وغزل المحلة مران الزمالك - فيريرا يطمأن على جاهزية الونش.. وفتوح يعود

ق59. القائم يمنع تسديدة فريدريك هايسبيرج من تسجيل هدف التعادل.

ق57. جووول أول لبروندبي عن طريق أوهي أموجوانفو مستغلا عرضية من سيمون هويدلاند ليضع الكرة في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46. تسديدة من إمام عاشور فوق المرمى.

ق45. الاول يضيع مرتين على ميتيلاند بتسديدتين من إساكسين ولكن حارس مرمى بروندبي تألق.

ق18. لوسل حارس ميتيلاند يتصدى لفرصة تسجيل الهدف الأول لبروندبي

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل

ميتيلاند إمام عاشور - ميتيلاند
نرشح لكم
ذا بيست - أنقذ خصمه من الموت.. لوكوشفيلي يفوز بجائزة اللعب النظيف رباعي هجومي وتواجد عربي.. الكشف عن تشكيل"Fifpro" للأفضل في العالم جماهير الأرجنتين الأفضل في العالم تفوق على ريتشارليسون وباييه.. أوليسكي يفوز بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في العالم متفوقا على كورتوا وبونو.. إيميليانو مارتينيز أفضل حارس في العالم إمام عاشور يشارك في هزيمة ميتيلاند ضد بروندبي إصابة نبيل فقير بقطع في الرباط الصليبي لو باريزيان: التحقيق مع حكيمي بتهمة الاغتصاب
أخر الأخبار
ذا بيست - أنقذ خصمه من الموت.. لوكوشفيلي يفوز بجائزة اللعب النظيف دقيقة | الكرة الأوروبية
رباعي هجومي وتواجد عربي.. الكشف عن تشكيل"Fifpro" للأفضل في العالم دقيقة | الكرة الأوروبية
جماهير الأرجنتين الأفضل في العالم 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلة - الأهلي وسبورتنج إلى نصف نهائي كأس مصر للسيدات 20 دقيقة | كرة سلة
متفوقا على جوارديولا وأنشيلوتي.. سكالوني أفضل مدرب في العالم 30 دقيقة | أمريكا
تفوق على ريتشارليسون وباييه.. أوليسكي يفوز بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في العالم 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأولى للفريقين.. معروف حكما لمباراة الأهلي والداخلية 48 دقيقة | الدوري المصري
متفوقا على كورتوا وبونو.. إيميليانو مارتينيز أفضل حارس في العالم 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي 3 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة 4 بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور