استراحة الدوري الدنماركي - ميتيلاند (0)-(0) بروندبي.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ميتيلاند ضد بروندبي في الجولة الـ 19 من الدوري الدنماركي.

ويبدأ إمام عاشور في التشكيل الأساسي لميتيلاند للمرة الثانية منذ انضمامه للفريق.

نهاية الشوط الأول

ق46. تسديدة من إمام عاشور فوق المرمى.

ق45. الاول يضيع مرتين على ميتيلاند بتسديدتين من إساكسين ولكن حارس مرمى بروندبي تألق.

ق18. لوسل حارس ميتيلاند يتصدى لفرصة تسجيل الهدف الأول لبروندبي

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل