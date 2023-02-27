وزارة الرياضة تستعجل مجلس الزمالك على عقد اجتماع طارئ لاختيار القائم بأعمال الرئيس

خاطبت وزارة الشباب والرياضة نادي الزمالك عبر مديرية الشباب في الجيزة من أجل عقد اجتماع طارئ لتحديد من يقوم من أعضائه بمهام رئيس المجلس.

وجاء خطاب وزارة الرياضة إلى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة كالتالي:

السيد الدكتور / أحمد عبد الوكيل، مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى صدور حكم نهائي وبات من محكمة النقض بحبس السيد / مرتضي محمد أحمد منصور

رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية. وبناء على رأي اللجنة القانونية لوزارة الشباب والرياضة تطبيقاً لنص المادة (٤١) من اللائحة الإسترشادية للأندية الرياضية الصادرة بموجب قرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم (۳۳) لسنة ۲۰۱۷ على أن تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية: -

-1 اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية. ولما كان ما تقدم - وكانت اللائحة الإسترشادية للأندية الرياضية سالفة الذكر قد قضت بزاول العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة في حال صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية وأناط بمجلس إدارة النادي إصدار قرار بذلك على أن يتم إخطار اللجنة الأولمبية والجهة الإدارية المركزية بأعمال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية لتسير أمور النادي لأقرب جمعية عمومية عادية على أن يدرج بها بند إنتخاب.

وبناءاً عليه تمت الموافقة على تكليف مديريتكم الموقرة نحو إعمال شئونها في ضوء ما تقدم والعرض وذلك تحت إشراف قطاع الرياضة.

مرسل لسيادتكم للعلم والإحاطة والتكرم بالتوجيه نحو اتخاذ اللازم في هذا الشأن.

۲- إذا صدر ضد العضو حكم نهائي في جناية أو جنحة مقيدة للحرية، أوقضي بشهر إفلاسه بحكم بات مالم يكن قد رد إليه إعتباره، وفي هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قراراً بزوال العضوية مع إخطار

ممثلة في وزارة الشباب والرياضة. لذا يتعين على مجلس الإدارة إعمال شنونه نحو عقد اجتماع طارئ لتحديد من يقوم من أعضائه وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

ومن ثم راسلت مديرية الشباب والرياضة نادي الزمالك لتنفيذ ما جاء في الخطاب، وجاء كالتالي:

السيد الأستاذ/ المدير التنفيذي لنادي الزمالك للالعاب الرياضيه

تحية طيبة وبعد ،،،

يسعدني أن أهدي سيادتكم أرق حيات مديرية الشباب والرياضة بالجيزة و تحياتي الشخصية لسيارتكم

نتشرف ان نرفق لسيادتكم ما ورد الينا من الادارة المركزية للاداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضه بخصوص قيام مجلس الادارة باعمال شنونه نحو عقد اجتماع طاريء لتنفيذ ما جاء بكتاب وزارة الشباب والرياضة بكل دقه وافادتنا بما تم حتي يتسني لنا اتخاذ اللازم واخطار الوزارة

في هذا الشأن

مرسل لسيادتكم للعلم والاحاطة والتكرم بالتوجية نحو اتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

ماذا حدث؟

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفض الطعن المقدم على قرار حبسه وتأييد الحكم السابق.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه على فيسبوك بيانا بعد جلسة المحكمة التي عقدت صباح اليوم وانتهت برفض الطعن المقدم وتأييد حبسه لسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكتب مرتضى: "أخيرا رئيس النادي الأهلي يسجن رئيس نادي الزمالك لأول مرة في تاريخ الرياضة، رفض الطعن لكن في انتظار قرار قاضي السماء الله سبحانه وتعالى".

وتابع "لا تقلقوا علي الأسود لا تخشى الموت وأيضا لا تخاف من السجن، الخطة كانت اسقاطي في الانتخابات بالتزوير وقبلها عزلي من رئاسة النادي 4 سنوات وبعدها حل مجلس الإدارة وكانت الخطوة الرابعة سجني، هذه الخطوة تأخرت بعض الشيء".

واستمر "عرفتم وصدقتم يا شعب مصر ويا جماهير الزمالك أنني كان يجب أن أختفي تماما من المشهد السياسي والرياضي والإعلامي بأي ثمن ومع ذلك مصر وطني وأحبها وخلفها".

وأضاف "ويا جماهير الزمالك سواء كنتم اتفقتم معي أو اختلفتم قفوا خلف فريقكم وادعموه وإن شاء الله سينتصر".

وأتم "ويا أعضاء الجمعية العمومية المحترمين سأفتقدكم وخاصة الأطفال أحبابي أشكر الجميع وأحمد الله على هذا الابتلاء".

وكان مرتضى منصور قد قدم طعنا أمام محكمة النقض على حكمين قضائيين صدرا ضده، أحدهما يستوجب النفاذ منذ تاريخه بمعاقبته بالحبس شهرًا والحكم الآخر بمعاقبته بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وتولى مرتضى منصور رئاسة نادي الزمالك للمرة الأولى عام 2005 وتم حل مجلس الإدارة بالكامل، قبل أن يعود لرئاسة الزمالك مرة جديدة عام 2014.

وأتم مجلس إدارة مرتضى منصور مدته الرئاسية وتولى رئاسة النادي لمدة جديدة في 2018 ولكن المجلس تم حله بسبب المخالفات المالية ولكنه عاد بحكم محكمة عام 2020 قبل نهاية مدته.

ويتولى مرتضى منصور رئاسة الزمالك في فترته الحالية منذ عام 2022 وحتى الآن.

وأصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بيانا أوضحت من خلاله أنها لم تصدر أي قرار بعد في هذه المسألة.

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة الزمالك قرر أمس -السبت- تكليف سليمان وهدانبرئاسة النادي مؤقتا، مع التمسك باستمرار مرتضى منصور من الناحية القانونية.

وجرى ذلك الاجتماع بدون الثلاثي خالد لطيف وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء مجلس إدارة الزمالك الذين كانوا متواجدين مع الفريق في تونس على هامش مباراة الترجي، حيث تم التواصل معهم هاتفيا.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسميالنقاط التالية:

فيما قضت اللائحة الاسترشادية المعمول بها فى نادى الزمالك فى مادتها رقم 41 بزوال العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة فى عدد من الحالات منها فى حال صدور ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحريات.

وفيما تقضى اللائحة الاسترشادية فى مادتها رقم 23 بأن يتولي مجلس إدارة النادى اختيار من يقوم بعمل رئيس مجلس الإدارة فى حال غيابه.

واهتداء بما سبق، فإن مجلس إدارة نادى الزمالك هو من يقرر خلال اجتماعه تحديد من سيقوم بعمل رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك خلال الفترة المقبلة، وذلك إلى حين أقرب جمعية عمومية لانتخاب رئيس لنادى الزمالك.

لاحقا علم FilGoal.com أيضا أن مجلس إدارة الزمالك استقر على إعادة التصويت على منصب رئيس النادي، بناء على طلب من خالد لطيف أمين صندوق نادي الزمالك والغائب عن جلسة السبت.

ثم بعد ذلك، استقر المجلس على تأجيل اختيار من يخلف منصور في الوقت الحالي، نظرا لانقسام الآراء بين سليمان وهدان عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال نائب الرئيس، وخالد لطيف أمين الصندوق.