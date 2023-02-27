خبر في الجول – آلام الركبة تبعد عبد القادر عن مباراة الأهلي والداخلية

الإثنين، 27 فبراير 2023 - 19:35

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - صنداونز - أحمد عبد القادر

تأكد غياب أحمد عبد القادر لاعب الأهلي عن مباراة فريقه أمام الداخلية في الدوري.

ويلعب الأهلي ضد الداخلية في الجولة 20 من الدوري المصري في المباراة التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

وعلم FilGoal.com أن عبد القادر يعاني من آلام في الركبة ويغيب بسببها عن مباراة الداخلية.

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وبذلك ينضم لقائمة الغيابات التي تضم كل من حسين الشحات ومحمود متولي وبرونو سافيو وعمرو السولية.

وعلم FilGoal.com أن متولي يغيب عن المباراة بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مباراة صنداونز السابقة في دوري أبطال إفريقيا.

كما يغيب أيضا حسين الشحات لاعب الأهلي بسبب الإصابة بشد في عضلة السمانة.

ويستمر غياب عمرو السولية الذي يواصل البرنامج التأهيلي الخاص به.

وأيضا يستمر غياب البرازيلي برونو سافيو بسبب آلام الركبة.

على جانب آخر شارك محمد عبد المنعم مدافع الأهلي في المران بشكل طبيعي وتأكدت جاهزيته للمشاركة في المباراة.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، ويأتي الداخلية في المركز 15 برصيد 16 نقطة.

الأهلي أحمد عبد القادر
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