الثالثة.. محمد حمدي زكي رجل مباراة أسوان وغزل المحلة

الإثنين، 27 فبراير 2023 - 19:27

كتب : FilGoal

محمد حمدي زكي من مباراة سموحة وأسوان

فاز محمد حمدي زكي مهاجم أسوان بجائزة رجل مباراة فريقه أمام غزل المحلة ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري المصري.

وسجل زكي هدف أسوان الأول في المباراة التي انتهت بفوز تماسيح النيل بهدفين مقابل هدف واحد.

وبذلك يحصد محمد حمدي زكي الجائزة للمرة الثالثة في الموسم الحالي، والسابعة لأسوان في الموسم.

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نستعرض معا ما قدمه محمد حمدي زكي أمام غزل المحلة

دقائق اللعب: 90

التسديدات: 4

التسديدات على المرمى: 2

إهدار الفرص المؤكدة: 1

الفوز بالثنائيات الأرضية: 1

الفوز بالصراعات الهوائية : 1

التمريرات الصحيحة: 8 من أصل 11

ورفع أسوان رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمّد رصيد غزل المحلة عند 27 نقطة في المركز السابع.

غزل المحلة أسوان الدوري المصري
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