الثالثة.. محمد حمدي زكي رجل مباراة أسوان وغزل المحلة
الإثنين، 27 فبراير 2023 - 19:27
كتب : FilGoal
فاز محمد حمدي زكي مهاجم أسوان بجائزة رجل مباراة فريقه أمام غزل المحلة ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري المصري.
وسجل زكي هدف أسوان الأول في المباراة التي انتهت بفوز تماسيح النيل بهدفين مقابل هدف واحد.
وبذلك يحصد محمد حمدي زكي الجائزة للمرة الثالثة في الموسم الحالي، والسابعة لأسوان في الموسم.
نستعرض معا ما قدمه محمد حمدي زكي أمام غزل المحلة
دقائق اللعب: 90
التسديدات: 4
التسديدات على المرمى: 2
إهدار الفرص المؤكدة: 1
الفوز بالثنائيات الأرضية: 1
الفوز بالصراعات الهوائية : 1
التمريرات الصحيحة: 8 من أصل 11
ورفع أسوان رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمّد رصيد غزل المحلة عند 27 نقطة في المركز السابع.
نرشح لكم
تركه لمواجهة الإسماعيلي.. المحلة يشكر الاتحاد التنزاني بسبب حميد ماو بعد إيقاف ثنائي إدارة سموحة.. الأولمبية تعلن بطلان اجتماع تغيير اللائحة مصدر من الأهلي لـ في الجول: كولر يوافق على تجديد تعاقد الشحات.. وموعد الحسم الأهلي يعلن مشاركته في كأس العالم للأندية 2025 سواريش: في الأهلي بنيت أشياءً ستبقى في الذاكرة للأبد أحدهما بسبب شكوى فرج عامر.. الأولمبية تقرر إيقاف عضوين في مجلس إدارة سموحة تامر مصطفى: لا يجوز غناء أحمد عيد لـ الزمالك وهو لاعب في إنبي.. وموقف كابو النادري ينتظم في تدريبات غزل المحلة الجماعية