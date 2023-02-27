مران الزمالك - فيريرا يطمأن على جاهزية الونش.. وفتوح يعود

الإثنين، 27 فبراير 2023 - 19:20

كتب : FilGoal

مران الزمالك

استأنف الزمالك مرانه اليومي صباح على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي بـ 100 عقبة.

وخاض اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي ضد الترجي تدريبات تأهيلية خفيفة على هامش المران.

وشارك أحمد فتوح لاعب الفريق في المران بالكامل بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية بشد في العضلة الخلفية.

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واطمأن جيسفالدو فيريرا مدرب الزمالك على محمود حمدي "الونش" الذي أصبح لائقا بدنيا وفنيا قبل مباريات الفريق المقبلة في الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وشهدت التقسيمة التي لعبها الفريق تألق كل من الونش وفتوح وأحمد بلحاج ومحمود شبانة.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الجمعة المقبلة على ملعب الدفاع الجوي في الدولة الـ 20 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقظة وبفارق نقطة عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الرابع مع وجود مباراة مؤجلة للزمالك.

مران الزمالك محمود حمدي الونش أحمد فتوح
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