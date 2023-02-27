خبر في الجول - غياب متولي والشحات عن الأهلي أمام الداخلية للإصابة.. وجاهزية عبد المنعم

الإثنين، 27 فبراير 2023 - 18:49

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الزمالك - حسين الشحات

تأكد غياب محمود متولي مدافع الأهلي عن مباراة فريقه أمام الداخلية للإصابة.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

ويلعب الأهلي ضد الداخلية في الجولة 20 من الدوري المصري في المباراة التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

وعلم FilGoal.com أن متولي يغيب عن المباراة بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مباراة صنداونز السابقة في دوري أبطال إفريقيا.

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كما يغيب أيضا حسين الشحات لاعب الأهلي بسبب الإصابة بشد في عضلة السمانة.

ويستمر غياب عمرو السولية الذي يواصل البرنامج التأهيلي الخاص به.

وأيضا يستمر غياب البرازيلي برونو سافيو بسبب آلام الركبة.

على جانب آخر شارك محمد عبد المنعم مدافع الأهلي في المران بشكل طبيعي وتأكدت جاهزيته للمشاركة في المباراة.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، ويأتي الداخلية في المركز 15 برصيد 16 نقطة.

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