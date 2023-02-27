انتهت الدوري المصري - الجيش (3)-(4) الاتحاد.. فوز الأخضر

الإثنين، 27 فبراير 2023 - 18:36

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - طلائع الجيش - ساليفو مورو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري في الجولة الـ 20 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة بفوز الاتحاد

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ق 94: طرد مصطفى إبراهيم لاعب الجيش

ق 78: جوووووول إسلام محارب

ق 75: جوووول خالد الغندور يسجل بعد متابعة لتسديدة احمد عيد

ق 64: جوووول محمود وادي يسجل الثاني

ق 45: جووووووووول الهاتريك

ق 35: جووووووول مابولولو والثاني

ق 33: ركلة جزاء للاتحاد السكندري

ق 27: جوووول التعادل بتسديدة قوية من كريم طارق

ق 18: القائم يمنع التعادل من مصطفى الخواجة

ق 13: جوووول قوي من مابولولو

ق 2: فرصة خطيرة من ساليفو مورو

انطلاق المباراة

طلائع الجيش الاتحاد السكندري الدوري المصري الممتاز
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