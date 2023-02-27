انتهت الدوري المصري - الجيش (3)-(4) الاتحاد.. فوز الأخضر
الإثنين، 27 فبراير 2023 - 18:36
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري في الجولة الـ 20 من الدوري المصري الممتاز.
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نهاية المباراة بفوز الاتحاد
ق 94: طرد مصطفى إبراهيم لاعب الجيش
ق 78: جوووووول إسلام محارب
ق 75: جوووول خالد الغندور يسجل بعد متابعة لتسديدة احمد عيد
ق 64: جوووول محمود وادي يسجل الثاني
ق 45: جووووووووول الهاتريك
ق 35: جووووووول مابولولو والثاني
ق 33: ركلة جزاء للاتحاد السكندري
ق 27: جوووول التعادل بتسديدة قوية من كريم طارق
ق 18: القائم يمنع التعادل من مصطفى الخواجة
ق 13: جوووول قوي من مابولولو
ق 2: فرصة خطيرة من ساليفو مورو
انطلاق المباراة
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