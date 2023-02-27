مران الأهلي - محاضرة فنية من كولر قبل مباراة الداخلية

اختتم الأهلي استعداداته لمباراة الداخلية التي تجمع الفريقين غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وخاض الفريق مرانه على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث عقد مارسيل كولر المدير الفني، محاضرة للاعبين، تحدث خلالها عن العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، إلى جانب فقرات فنية متنوعة وتقسيمة كرة قوية، في إطار تجهيز الجميع بالشكل المناسب للمباراة.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، ويأتي الداخلية في المركز 15 برصيد 16 نقطة.

ويلعب الأهلي يوم السبت المقبل ضد القطن الكاميروني في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.