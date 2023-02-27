للمرة الثانية.. إمام عاشور أساسي مع ميتيلاند في مواجهة بروندبي

الإثنين، 27 فبراير 2023 - 19:05

كتب : FilGoal

إمام عاشور يحتفل بهدفه مع ميتيلاند الدنماركي

أعلن ألبرت كابيلاس مدرب ميتيلاند تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد بروندبي.

إمام عاشور

النادي : ميتيلاند

ميتيلاند

ويستضيف ميتيلاند فريق بروندبي في المباراة الأولى على ملعبه منذ بداية 2023 في الجولة الـ 19 من الدوري الدنماركي.

وجاء إمام عاشور في التشكيل الأساسي لميتيلاند في المباراة.

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ويبدأ إمام بشكل أساسي في مباراته الثانية على التوالي في الدوري منذ انضمامه للفريق.

وشارك إمام في 3 مباريات بقميص ميتيلاند منذ الانضمام للفريق ومن بينهم مباراة واحدة بشكل أساسي ومباراتين كبديل.

وسجل إمام عاشور هدفين منذ الانضمام لميتيلاند.

ويحتل ميتيلاند المركز الخامس في جدول مباريات الدوري الدنماركي برصيد 26 نقطة، بينما يحتل بروندبي المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

الدوري الدنمركي إمام عاشور ميتيلاند
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