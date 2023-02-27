التشكيل – وادي يقود هجوم الجيش.. وتبديلات في الاتحاد السكندري

الإثنين، 27 فبراير 2023 - 18:03

كتب : هاني العوضي

طلائع الجيش × المصري

يقود محمود وادي هجوم فريقه طلائع الجيش أمام الاتحاد السكندري في الدوري.

ويلعب طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري في الجولة 20 من الدوري المصري وتقام المباراة بملعب جهاز الرياضة العسكري.

وجاء تشكيل طلائع الجيش الذي يعتمد عليه عماد النحاس كالآتي:

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المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: أحمد زولا – أحمد أيمن منصور – محمد فتح الله – أحمد متعب

الوسط: فريد شوقي – محمد شحاتة – مصطفى الخواجة

الهجوم: أحمد سمير – محمود وادي – كريم طارق

على الجانب الآخر أجرى زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري عدة تغييرات بسبب الإصابات في فريقه.

وجاء تشكيل الاتحاد كالآتي:

المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: كيفين كزيتو – عبد الله نصيب – محمد صالح – صبري رحيل

الوسط: خالد الغندور – ساليفو مورو – إسلام عبد النعيم

الهجوم: أحمد عادل مابولولو – إبراهيم حسن

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، بينما يأتي طلائع الجيش في المركز 13 برصيد 17 نقطة.

الاتحاد السكندري طلائع الجيش الدوري المصري
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