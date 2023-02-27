معلول خلال زيارة منتخب تونس للشباب: تأخرت لهذا السبب.. والروح والجودة حاضران

الإثنين، 27 فبراير 2023 - 17:45

كتب : FilGoal

علي معلول

زار علي معلول ظهير الأهلي معسكر منتخب تونس للشباب تحت 20 عاما على هامش مشاركته في كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر.

وقال معلول: "الزيارة تأخرت قليلا لأن المعسكر كان بعيدا عني بحكم مبارياتي (مع الأهلي)".

وأضاف "اليوم وجدت الفرصة مناسبة قبل مباراة مهمة لنا كتوانسة (أمام زامبيا)".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا للشباب - في غياب كريستو.. تونس تتعادل مع بنين.. وجامبيا أول المتأهلين سلة - الجندي لـ في الجول: كنا متأكدين من الفوز على تونس.. وهدفنا أكبر من التأهل لـ كأس العالم أمم إفريقيا للشباب - عودة كريستو لتدريبات منتخب تونس قبل مواجهة بنين سيد معوض يكشف تفاصيل خوض نجله معايشة أوروبية.. وحقيقة الهروب من الأهلي

وأوضح "صافحت الجميع وتحدثنا عن أهمية المباراة وبالروح التي رأيتها بإذن الله سيحققون التأهل".

واختتم "من لديهم الروح والجودة يجب أن يظهروها على أرض الملعب. المباراة يجب أن تلعب باعتبارها مباراة نهائية، وبإذن الله سيحققون النتيجة التي تضمن التأهل".

وخسر منتخب تونس أمام جامبيا، وتعادل مع بنين في أول جولتين من دور المجموعات.

ويحتاج منتخب تونس للتعادل مع زامبيا على الأقل كي يضمن التأهل إلى ربع النهائي.

تونس علي معلول منتخب تونس للشباب
نرشح لكم
مدرب حراس منتخب الشباب: كنا نتمنى التأهل للمونديال.. وبعض لاعبي المنافسين أعمارهم غير حقيقية مدرب السنغال: منتخب مصر للشباب فريق جيد للغاية.. لكن لا أحد يفوز دائما اجتماع عاجل لاتحاد الكرة عقب توديع منتخب مصر للشباب من أمم إفريقيا أمم إفريقيا للشباب - خسارة قاسية.. السنغال تضرب شباك مصر بـ 4 أهداف انتهت أمم إفريقيا للشباب - مصر (0) (4) السنغال.. خسارة كارثية تشكيل شباب مصر - ثلاثي دفاعي وتغييران في الهجوم أمام السنغال أمم إفريقيا للشباب - في غياب كريستو.. تونس تتعادل مع بنين.. وجامبيا أول المتأهلين مؤتمر كريم الدبيس: تعاهدنا على تحويل الانتقادات إلى دوافع للتأهل
أخر الأخبار
التشكيل – وادي يقود هجوم الجيش.. وتبديلات في الاتحاد السكندري 20 دقيقة | الدوري المصري
معلول خلال زيارة منتخب تونس للشباب: تأخرت لهذا السبب.. والروح والجودة حاضران 38 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
مدرب جمهورية شبين لـ في الجول: لاعبو الفريق رفضوا التدريب بسبب المستحقات 41 دقيقة | الدرجة الثانية
جوتا: جمهور أنفيلد يساعد ليفربول في تحقيق الفوز 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عودة بعد غياب والأصغر في الموسم.. أسوان يقهر المحلة في ملعبه ساعة | الدوري المصري
السادس على التوالي.. أوباما يشارك في انتصار الحزم على هجر بـ الدرجة الثانية السعودية ساعة | السعودية
روبرتسون: هذه هي فرص ليفربول في التواجد بالمراكز الـ4 الأولى ساعة | الدوري الإنجليزي
مجموعة الزمالك - كاف يعلن تغيير موعد وملعب لقاء شباب بلوزداد ضد المريخ 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي 3 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة 4 بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور