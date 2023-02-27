معلول خلال زيارة منتخب تونس للشباب: تأخرت لهذا السبب.. والروح والجودة حاضران

زار علي معلول ظهير الأهلي معسكر منتخب تونس للشباب تحت 20 عاما على هامش مشاركته في كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر.

وقال معلول: "الزيارة تأخرت قليلا لأن المعسكر كان بعيدا عني بحكم مبارياتي (مع الأهلي)".

وأضاف "اليوم وجدت الفرصة مناسبة قبل مباراة مهمة لنا كتوانسة (أمام زامبيا)".

وأوضح "صافحت الجميع وتحدثنا عن أهمية المباراة وبالروح التي رأيتها بإذن الله سيحققون التأهل".

واختتم "من لديهم الروح والجودة يجب أن يظهروها على أرض الملعب. المباراة يجب أن تلعب باعتبارها مباراة نهائية، وبإذن الله سيحققون النتيجة التي تضمن التأهل".

وخسر منتخب تونس أمام جامبيا، وتعادل مع بنين في أول جولتين من دور المجموعات.

ويحتاج منتخب تونس للتعادل مع زامبيا على الأقل كي يضمن التأهل إلى ربع النهائي.