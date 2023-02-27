مدرب جمهورية شبين لـ في الجول: لاعبو الفريق رفضوا التدريب بسبب المستحقات

الإثنين، 27 فبراير 2023 - 17:42

كتب : رضا السنباطي

جمهورية شبين

كشف عصام شعبان المدير الفني لفريق جمهورية شبين عن قيام لاعبيه بالغياب عن التدريبات بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.

وقال شعبان عبر FilGoal.com: "لاعبو الفريق رفضوا التدريب اليوم نظرا لعدم حصولهم على مستحقاتهم المادية من قسط يناير ومكافآت الفوز والتعادل".

وتابع "اللاعبون ينتظرون الحل من الإدارة وأنا أحد أبناء النادي ونريد حلا للموضوع للحفاظ على اسم جمهورية شبين".

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وواصل "الفريق تصدر جدول المسابقة في الجولة قبل الماضية ولكن لم نطلب مكافأة إضافية، ولابد أن نكون مستعدين للمباريات المقبلة لتحقيق الهدف واشنغال اللاعبين بالمستحقات يؤثر عليهم لذلك يجب حل المشكلة سريعا".

ويستعد جمهورية شبين لمواجهة سبورتنج يوم الخميس المقبل في الجولة الـ 20 من دوري الدرجة الثانية المصري.

ويحتل الفريق المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن دكرنس صاحب الصدارة.

دوري الدرجة الثانية المصري جمهورية شبين
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