عودة بعد غياب والأصغر في الموسم.. أسوان يقهر المحلة في ملعبه

الإثنين، 27 فبراير 2023 - 17:04

كتب : FilGoal

غزل المحلة - أسوان

فاز أسوان على مضيفه غزل المحلة بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة 20 للدوري المصري.

وسجّل محمد حمدي زكي وحسام عرفات هدفي أسوان، فيما سجّل تشارليز إكبينيونج هدف غزل المحلة الوحيد.

ليرفع أسوان رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمّد رصيد غزل المحلة عند 27 نقطة في المركز السابع.

وعرفت المباراة عودة حسام عرفات للتسجيل بعد غياب طويل، بالإضافة إلى تسجيل تشارليز إكبينيونج ليكون أصغر مسجل في الموسم.

549 يومًا

شهد تشكيل أسوان حضور حسام عرفات بشكل أساسي لأول مرة مع تماسيح النيل.

عرفات سجّل ظهوره الأول كبديل أمام الأهلي في الجولة الماضية، لكنه ظهر أساسيًا لأول مرة في الدوري المصري عموما منذ 28 أغسطس 2021 بقميص وادي دجلة أمام الإنتاج الحربي.

عرفات يقود العرض

بشكل مفاجئ، كان عرفات مصدر الخطورة الأبرز رغم ابتعاده عن المشاركة باستمرار لفترة طويلة.

التهديد الأول جاء في الدقيقة 11 بتسديدة عرفات القوية التي تصدى لها عمرو شعبان ببراعة، لترتد إلى عرفات الذي سدد مجددا لكن الكرة ارتدت من القائم.

عرفات ظهر مجددا في الدقيقة 21 بعد تلقيه كرة طولية قابلها بلمسة رائعة، تصدى لها شعبان بأعجوبة، لكن راية المساعد أعلنت عن تسلل.

التقدم حل أخيرًا في الدقيقة 24 بواسطة حمدي زكي الذي استغل خطأ عمرو شعبان في التعامل مع عرضية ارتدت من القائم، وقابلها مهاجم أسوان في الشباك بسهولة.

بذلك يرفع حمدي زكي رصيده إلى 7 أهداف في الدوري المصري هذ الموسم.

أول رد من غزل المحلة جاء في الدقيقة 38 بعرضية أحمد الشيخ التي قابلها معاذ الحناوي، لكن الحارس تصدى.

عرفات عاد للظهور في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بتسديدة جديدة، جاورت القائم.

مع بداية الشوط الثاني تحرّك عبد الباقي جمال المدير الفني لـ غزل المحلة -الذي أدار المباراة من المدرجات بسبب إيقافه-، ودفع بالثنائي عبد الرحمن عاطف وكريم مصطفى بدلا من محمود علاء وحازم مرسي.

أسوان لم يتوقف عن الهجوم وكاد أن يصعق المحلة بالهجمات الخاطفة، فأرسل أحمد خالد عرضية قابلها حمدي زكي بتسديدة خارج إطار المرمى بغرابة في الدقيقة 51.

تدخّل الرمادي بعدها وأقحم محمد ناجي بدلا من خالد لتنشيط هجوم فريقه.

الدقيقة 60 شهدت أحد أفضل تصديات الموسم عندما أوقف شعبان تسديدة صاروخية من عماد فتحي.

تغييرات أسوان استمرت بدخول مصطفى عبد الرسول بدلا من بلال السيد في الدقيقة 69.

الضغط الجنوبي تواصل بتسديدة حمدي زكي التي تألق شعبان وأبعدها في الدقيقة 69.

الـVAR ينصر عرفات

في الدقيقة 70 أضاف عرفات الهدف الثاني في متابعة لرأسية ميدو مصطفى، لكن راية المساعد حرمته من الاحتفال بداعي التسلل.

لكن تقنية الفيديو راجعت اللقطة وأثبتت صحة تمركز عرفات ليتم احتساب الهدف.

ليسجل عرفات أول هدف له منذ مباراة الإنتاج الحربي بقميص وادي دجلة في الجولة الأخيرة من الموسم قبل الماضي التي شهدت مشاركته كأساسي أيضا.

كما بات أسوان خامس فريق يسجل بقميصه عرفات في الدوري بعد الزمالك وبتروجت وغزل المحلة ووادي دجلة.

جمال تدخّل مباشرةً وأقحم النيجيري إكبينيونج صاحب الـ 18 عامًا في الدقيقة 71 بدلًا من محمد جابر.

اللاعب القادم في الانتقالات الشتوية لم يحتج أكثر من 3 دقائق ليُشعِل المباراة في متابعة لعرضية مواطنه أوروك.

ليصير إكبينيونج أصغر لاعب يسجل في الدوري المصري هذا الموسم بعمر 18 عامًا وشهرًا و8 أيام.

هجوم أسوان لم يتوقف، فأطلق عماد حمدي قذيفة في الدقيقة 75 أبعدها عمرو شعبان.

الدقائق المتبقية شهدت دخول ماليك إيفونا وإسلام صلاح في صفوف أسوان بدلا من عرفات وحمدي زكي، دون جديد في النتيجة.

غزل المحلة أسوان الدوري المصري
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