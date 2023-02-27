السادس على التوالي.. أوباما يشارك في انتصار الحزم على هجر بـ الدرجة الثانية السعودية

شارك يوسف أوباما في انتصار الحزم على هجر ضمن منافسات الجولة 23 من دوري الدرجة الثانية السعودية.

يوسف أوباما النادي : الحزم الحزم

وتغلب الحزم على هجر بهدفين دون مقابل ليحقق الفريق انتصاره السادس على التوالي.

وسجل أولا جون هدف الحزم الأول في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

بينما عزز أحمد الشويفعي تقدم الحزم بهدف جديد في الدقيقة 80 ليحسم نقاط المباراة والصدارة.

وكان يوسف أوباما قد شارك في المباراة حتى الدقيقة 73 قبل أن يلعب الشويفعي بدلا منه.

ورفع الحزم رصيده إلى 49 نقطة في الصدارة بفارق 3 نقاط عن أهلي جدة الذي يلاقي فريق جدة بعد غدا الأربعاء.

ومنذ خسارة الحزم أمام أهلي جدة في الجولة 17 لم يخسر في ست مباريات متتالية.

ويلعب أوباما معارًا من الزمالك إلى الحزم حتى نهاية الموسم الجاري.

وتتأهل أول 4 فرق في الترتيب بدوري الدرجة الثانية السعودي إلى القسم الأول.

وسبق للحزم الفوز مرتين بلقب هذه الدرجة، آخرها في 2021، لكنه هبط مجددا الموسم الماضي.