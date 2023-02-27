هل يكرر معجزته منذ 4 عقود؟ المخضرم زيمان يتولى تدريب بيسكارا

أعلن نادي بيسكارا الإيطالي تعاقده مع الأسطوري زيدنيك زيمان لقيادته للمرة الثالثة في مسيرته.

ويتواجد بيسكارا حاليًا في دوري القسم الثالث الإيطالي، ويحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة.

وتولى زيمان تدريب بيسكارا أول مرة في موسم 2012\2012 وقاده للفوز بدوري القسم الثاني الإيطالي، ثم عاد لقيادته بين فبراير 2017 ومارس، لكنه هبط معه وقته للقسم الثاني.

𝗛𝗘’𝗦 back • Bentornato mister 𝗭𝗭 ! 🤝⚪️🔵 pic.twitter.com/DFz7B7af9Z — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) February 27, 2023

ويعد زيمان (75 عامًا) أحد الأسماء التدريبية الأسطورية في تاريخ الكرة الإيطالية.

وبرز زيمان مع فوجيا في الثمانينيات عندما قاده من القسم الثالث إلى الأول في ظرف عامين.

ويمتلك زيمان تاريخًا حافلًا مع أندية عديدة، أبرزها لاتسيو وروما ونابولي.

ورغم عدم تحقيقه بطولات كبيرة على مدار مسيرته، لكنه اشتهر بأساليبه الهجومية المتطرفة التي كانت غريبة على الملاعب الإيطالية.

ويعرّف زيمان أفكاره من خلال تصريحه الشهير: "أُفضّل خسارة مباراة بنتيجة 4-5 على أن أخرج متعادلًا 0-0".

ويُعرف عن زيمان عداوته الكبيرة مع يوفنتوس على مدار سنوات طويلة من التنافس في الملاعب الإيطالية.

ملك طريقة 4-3-3 وُلد في تشيكوسلوفاكيا ويحمل الجنسيتين التشيكية والإيطالية.