كرة سلة - الأهلي يضم طومسون وأوموت لتدعيم الفريق في بطولة إفريقيا

الإثنين، 27 فبراير 2023 - 15:14

كتب : محمد سمير

مايكل طومسون - أنونوا أوموت - سلة الأهلي

أعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي التعاقد مع الثنائي مايكل طومسون وأنونوا أوموت لتدعيم فريق رجال السلة في بطولة إفريقيا.

ويشارك الأهلي في منافسات بطولة إفريقيا للأندية BAL 3 في نسختها الثالثة تحت رعاية NBA.

وضم الأهلي لاعبه الأمريكي السابق مايكل طومسون بالإضافة إلى أوموت لاعب جنوب السودان والذي تألق في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم للمنتخبات.

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ويأتي الأهلي على رأس مجموعة النيل التي تضم أندية كيب تاو الجنوب إفريقي وسيتي أوليرس الأوغندي وفيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي، وبترو دي لواندا الأنجولي وسلاك الغيني.

وتنطلق منافسات مجموعة الأهلي خلال الفترة من 26 أبريل إلى 6 مايو المقبلين في مصر، بينما النهائيات في رواندا خلال الفترة من 21 إلى 27 مايو.

ويضم الأهلي الثنائي المحترف بجانب الفريق الحالي والذي يضم والتر هودج محترف الفريق.

وكان طومسون محترف الأهلي في الموسم الماضي والذي حقق فيه الفريق كل الألقاب الممكنة بعد الفوز بالدوري والكأس والبطولة العربية للأندية ودوري المرتبط.

أما أوموت لاعب جنوب السودان فهو هداف تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بتسجيل 181 نقطة.

وكان معدل لاعب جنوب السودان (15.1 نقطة - 4.4 متابعة - 2.2 صناعة) في المباراة الواحدة.

ولعب أوموت في مواجهتي جنوب السودان أمام مصر وسجل إجمالي 54 نقطة في المباراتين بواقع 24 في الأولى و30 في الثانية.

وجاء جدول مواعيد مباريات الأهلي كالآتي:

الأربعاء 26 أبريل: الأهلي × فيروفيارو الموزمبيقي (6 مساء)

السبت 29 أبريل: الأهلي × سيتي أويلرز الأوغندي (7:30 مساء)

الثلاثاء 2 مايو: الأهلي × كيب تاون الجنوب إفريقي (8:30 مساء)

الجمعة 5 مايو: الأهلي × بيترو دي لواندا الأنجولي (7:30 مساء)

السبت 6 مايو: الأهلي × سلاك الغيني (7:30 مساء)

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