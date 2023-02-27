أون تايم سبورتس تعلن نقل حفل "ذا بيست"

الإثنين، 27 فبراير 2023 - 14:52

كتب : FilGoal

ذا بيست - أون تايم سبروتس

أعلنت قناة أون تايم سبورتس عن نقل حفل "ذا بيست" الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لاختيار الأفضل في عام 2022.

وذكرت أون تايم سبورتس أن الحدث سيُبَث عبر قناتها في العاشرة مساءً اليوم.

كما تنقل قناة beIN Sports الإخبارية الحدث الذي يعرف تنافُس أفضل لاعبي العالم.

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المرشحون:

أفضل لاعب:

  • الفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد)
  • الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)
  • الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان)

أفضل حارس مرمى:

  • المغربي ياسين بونو (إشبيلية)
  • البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد)
  • الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)

أفضل مدرب:

  • الإيطالي كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد)
  • الإسباني بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)
  • الأرجنتيني ليونيل سكالوني (منتخب الأرجنتين)

أفضل لاعبة:

  • الإنجليزية بيث ميد (أرسنال)
  • الأمريكية أليكس مورجان (أورلاندو برايد - سان دييجو ويف)
  • الإسبانية أليكسيا بوتياس (برشلونة)

أفضل حارسة مرمى:

  • الألمانية أن كاترين بيرجر (تشيلسي)
  • الإنجليزية ماري إيبرس (مانشستر يونايتد)
  • التشيلية كريستيان إندلر (باريس سان جيرمان)

أفضل مدربة:

  • الفرنسية سونيا بومباستور (أوليمبيك ليون)
  • السويدية بيا سوندهاج (منتخب البرازيل)
  • الهولندية سارينا فايجمان (منتخب إنجلترا)

جائزة بوشكاش:

  • البولندي مارسين أوليسكي
  • الفرنسي ديميتري باييه
  • البرازيلي ريتشارليسون

أفضل جمهور

  • السعودي عبد الله السالمي
  • جمهور منتخب اليابان
  • جمهور منتخب الأرجنتين
ميسي بنزيمة مبابي ذا بيست
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