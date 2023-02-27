اسكواش - عسل ونوران يحافظان على قمة التصنيف

الإثنين، 27 فبراير 2023 - 14:30

كتب : FilGoal

نوران جوهر - اسكواش

حافظ الثنائي مصطفى عسل ونوران جوهر على قمة التصنيف العالمي لرياضة الاسكواش.

ويعلن الاتحاد الدولي للاعبي الاسكواش المحترفين التصنيف العالمي بصورة إسبوعية.

وشهد تصنيف الرجال تراجع الثنائي مازن هشام وفارس دسوقي مركزا في قائمة أفضل عشرة لاعبين.

أخبار متعلقة:
اسكواش - اللقب الـ20.. نوران جوهر تتوج بكأس سينسيناتي اسكواش - من أجل اللقب 20.. نوران جوهر إلى نهائي كأس سينسيناتي اسكواش - عسل ونوران جوهر في صدارة التصنيف.. وتراجع مركز لفرج اسكواش - مروان الشوربجي إلى نهائي بيتسبورج المفتوحة

وتراجع مازن هشام إلى المركز التاسع، بينما فارس دسوقي إلى المركز العاشر مع تقدم الفرنسي فيكتور كروين مركزين.

وجاء تصنيف اللاعبين المصريين للرجال كالآتي:

1- مصطفى عسل

3- علي فرج

6- مروان الشوربجي

7- طارق مؤمن

9- مازن هشام

10- فارس دسوقي

أما على مستوى السيدات فلم يشهد التصنيف تغييرا في المراكز هذا الإسبوع.

وجاء تصنيف اللاعبات المصريات كالآتي:

1- نوران جوهر

2- نور الشربيني

3- هانيا الحمامي

6- نور الطيب

7- روان العربي

اسكواش نوران جوهر مصطفى عسل
نرشح لكم
كرة سلة - فارق كبير ولكن.. مصر تختتم تصفيات كأس العالم بالخسارة أمام جنوب السودان كرة طائرة - الكشف عن مباريات ربع نهائي البطولة العربية.. وطريق الأهلي نحو الثامنة سلة - عاصم مرعي: افتقدنا حماس الجماهير.. وكنت واثقا من التأهل والفوز على تونس كرة طائرة - فوز خامس لـ الأهلي في ختام مجموعات البطولة العربية.. ومنافس ربع النهائي كرة سلة - بعد حسم التأهل.. منتخب مصر يخسر من الكاميرون في تصفيات كأس العالم كرة طائرة – سيدات الأهلي يتفوقن على سبورتنج.. والزمالك يهزم الزهور في الدوري الممتاز كرة طائرة - دون خسارة أي شوط حتى الآن.. الأهلي يهزم السيب في البطولة العربية كرة سلة - لأول مرة منذ 2014.. مصر تهزم تونس وتتأهل إلى كأس العالم على حساب السنغال
أخر الأخبار
اسكواش - عسل ونوران يحافظان على قمة التصنيف 7 دقيقة | رياضات أخرى
مدرب مارسيليا: مبابي من كوكب آخر 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل أسوان أمام المحلة - حسام عرفات أساسي في الدوري لأول مرة منذ 549 يومًا 19 دقيقة | الكرة المصرية
"الفريق يعلم أهميتكم ودوركم حيوي".. رسالة من تين هاج إلى جماهير مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
كارتيرون: إمام عاشور يهدر وقته في الدنمارك.. ومحمد شريف مثل ابني ساعة | الدوري المصري
وكيل محمد صلاح يرد على "قرار الرحيل عن ليفربول حال عدم التأهل لدوري الأبطال" ساعة | ميركاتو
برشلونة يعلن إصابة ليفاندوفسكي.. وتقارير تؤكد غيابه عن كلاسيكو ولحاقه بالآخر ساعة | الدوري الإسباني
إبراهيموفيتش: لا أريد الاستمرار بناء على ما فعلته في الماضي.. وما قدمته لتجديد لياو ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي 3 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة 4 بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور