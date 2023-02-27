اسكواش - عسل ونوران يحافظان على قمة التصنيف

حافظ الثنائي مصطفى عسل ونوران جوهر على قمة التصنيف العالمي لرياضة الاسكواش.

ويعلن الاتحاد الدولي للاعبي الاسكواش المحترفين التصنيف العالمي بصورة إسبوعية.

وشهد تصنيف الرجال تراجع الثنائي مازن هشام وفارس دسوقي مركزا في قائمة أفضل عشرة لاعبين.

وتراجع مازن هشام إلى المركز التاسع، بينما فارس دسوقي إلى المركز العاشر مع تقدم الفرنسي فيكتور كروين مركزين.

وجاء تصنيف اللاعبين المصريين للرجال كالآتي:

1- مصطفى عسل

3- علي فرج

6- مروان الشوربجي

7- طارق مؤمن

9- مازن هشام

10- فارس دسوقي

أما على مستوى السيدات فلم يشهد التصنيف تغييرا في المراكز هذا الإسبوع.

وجاء تصنيف اللاعبات المصريات كالآتي:

1- نوران جوهر

2- نور الشربيني

3- هانيا الحمامي

6- نور الطيب

7- روان العربي