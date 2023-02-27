اسكواش - عسل ونوران يحافظان على قمة التصنيف
الإثنين، 27 فبراير 2023 - 14:30
كتب : FilGoal
حافظ الثنائي مصطفى عسل ونوران جوهر على قمة التصنيف العالمي لرياضة الاسكواش.
ويعلن الاتحاد الدولي للاعبي الاسكواش المحترفين التصنيف العالمي بصورة إسبوعية.
وشهد تصنيف الرجال تراجع الثنائي مازن هشام وفارس دسوقي مركزا في قائمة أفضل عشرة لاعبين.
وتراجع مازن هشام إلى المركز التاسع، بينما فارس دسوقي إلى المركز العاشر مع تقدم الفرنسي فيكتور كروين مركزين.
وجاء تصنيف اللاعبين المصريين للرجال كالآتي:
1- مصطفى عسل
3- علي فرج
6- مروان الشوربجي
7- طارق مؤمن
9- مازن هشام
10- فارس دسوقي
أما على مستوى السيدات فلم يشهد التصنيف تغييرا في المراكز هذا الإسبوع.
وجاء تصنيف اللاعبات المصريات كالآتي:
1- نوران جوهر
2- نور الشربيني
3- هانيا الحمامي
6- نور الطيب
7- روان العربي
نرشح لكم
كرة سلة - فارق كبير ولكن.. مصر تختتم تصفيات كأس العالم بالخسارة أمام جنوب السودان كرة طائرة - الكشف عن مباريات ربع نهائي البطولة العربية.. وطريق الأهلي نحو الثامنة سلة - عاصم مرعي: افتقدنا حماس الجماهير.. وكنت واثقا من التأهل والفوز على تونس كرة طائرة - فوز خامس لـ الأهلي في ختام مجموعات البطولة العربية.. ومنافس ربع النهائي كرة سلة - بعد حسم التأهل.. منتخب مصر يخسر من الكاميرون في تصفيات كأس العالم كرة طائرة – سيدات الأهلي يتفوقن على سبورتنج.. والزمالك يهزم الزهور في الدوري الممتاز كرة طائرة - دون خسارة أي شوط حتى الآن.. الأهلي يهزم السيب في البطولة العربية كرة سلة - لأول مرة منذ 2014.. مصر تهزم تونس وتتأهل إلى كأس العالم على حساب السنغال