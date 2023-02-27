مدرب مارسيليا: مبابي من كوكب آخر

الإثنين، 27 فبراير 2023 - 14:30

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان - ليل

وصف إيجور تيودور مدرب مارسيليا، كليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بأنه لاعب من كوكب آخر.

وقاد مبابي فريقه لفوز كبير على منافسه مارسيليا في كلاسيكو فرنسا بثلاثية نظيفة ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الفرنسي.

وقال تيودور في تصريحات نشرتها جريدة ليكيب: "مبابي ينجح في الركض في المساحات خلف الدفاع لأنه لاعب رائع".

أخبار متعلقة:
وكيل محمد صلاح يرد على "قرار الرحيل عن ليفربول حال عدم التأهل لدوري الأبطال" برشلونة يعلن إصابة ليفاندوفسكي.. وتقارير تؤكد غيابه عن كلاسيكو ولحاقه بالآخر دي خيا يتحدث عن تحقيق أول لقب منذ 2017 وتحطيم رقم شمايكل سان جيرمان يعلن غياب مدافعه لنهاية الموسم وخضوعه لجراحة

وأضاف المدرب الكرواتي "إنه لاعب يصنع الفارق دائما".

وأتم مدرب مارسيليا "ببساطة.. مبابي لاعب من كوكب آخر".

وتقدم كيليان مبابي أولا في الدقيقة 25 بعد تمريرة من ليونيل ميسي وتسديدة قوية على يمين الحارس سكنت الشباك.

مبابي عاد ليرد الهدية لميسي بعدها بأربع دقائق ويمرر له كرة أنهاها البرغوث بسهولة في الشباك.

الهدف هو الـ700 لميسي مع الأندية في 840 مباراة، بواقع 672 مع برشلونة و28 مع باريس سان جيرمان.

وبات ميسي ثاني لاعب يسجل ويصنع في 5 مباريات مختلفة في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا بعد زميله نيمار.

No description available.

الثنائية الذهبية واصلت عملها ليمرر ليونيل ميسي إلى مبابي في الدقيقة 55 ويسدد يسارية قوية تسكن الشباك.

هدف هو الـ200 لمبابي مع باريس سان جيرمان في 246 مباراة ليتساوى مع إدينسون كافاني في صدارة الهدافين التاريخين لباريس سان جيرمان، وبـ55 مباراة أقل من المهاجم الأوروجوياني.

وسجل مبابي هدفين مع باريس سان جيرمان في 50 مباراة مختلفة أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ النادي.

وساهم ميسي في 49 هدفا هذا الموسم بين النادي والمنتخب (29 هدفا و20 تمريرة حاسمة) وهو أكثر اللاعبين في أوروبا مساهمة في الأهداف متفوقا بمساهمة واحدة على زميله كيليان مبابي، 48 مساهمة (39 هدفا، 9 تمريرات حاسمة).

الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 60 في الصدارة، وتوقف رصيد مارسيليا عند 52 نقطة في المركز الثاني.

مارسيليا باريس سان جيرمان كيليان مبابي
نرشح لكم
أون تايم سبورتس تعلن نقل حفل "ذا بيست" "الفريق يعلم أهميتكم ودوركم حيوي".. رسالة من تين هاج إلى جماهير مانشستر يونايتد إبراهيموفيتش: لا أريد الاستمرار بناء على ما فعلته في الماضي.. وما قدمته لتجديد لياو بعد 315 يوما.. بوجبا يقترب من ظهوره الأول مع يوفنتوس سان جيرمان يعلن غياب مدافعه لنهاية الموسم وخضوعه لجراحة ماني يعلق على عودته للملاعب بعد غياب طويل مواعيد مباريات الإثنين 27 فبراير 2023.. دوري مصري ومحترفون و "ذا بيست" بالنيران الصديقة ومشاركة إبراهيموفيتش الأولى.. ميلان يسقط أتالانتا ويشتبك مع إنتر
أخر الأخبار
كرة سلة - الأهلي يضم طومسون وأوموت لتدعيم الفريق في بطولة إفريقيا 32 دقيقة | كرة سلة
جوارديولا يوضح موقف دي بروين وثنائي الدفاع من المشاركة أمام بريستول 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - غزل المحلة (0) (1) أسوان.. أول تهديد لأصحاب الأرض 52 دقيقة | الدوري المصري
أون تايم سبورتس تعلن نقل حفل "ذا بيست" 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
اسكواش - عسل ونوران يحافظان على قمة التصنيف ساعة | رياضات أخرى
مدرب مارسيليا: مبابي من كوكب آخر ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل أسوان أمام المحلة - حسام عرفات أساسي في الدوري لأول مرة منذ 549 يومًا ساعة | الكرة المصرية
"الفريق يعلم أهميتكم ودوركم حيوي".. رسالة من تين هاج إلى جماهير مانشستر يونايتد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي 3 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة 4 بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور