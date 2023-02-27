كارتيرون: إمام عاشور يهدر وقته في الدنمارك.. ومحمد شريف مثل ابني

الإثنين، 27 فبراير 2023 - 13:30

كتب : FilGoal

إمام عاشور - ميتيلاند

لا يتفق باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك، مع خطوة انتقال إمام عاشور إلى الدوري الدنماركي.

كارتيرون رحل مؤخرًا عن الاتفاق السعودي، وقد سبق له تدريب وادي دجلة والأهلي والزمالك في الكرة المصرية.

وقال كارتيرون عبر قناة المحور: "فترتي مع الاتفاق كانت الأصعب في مسيرتي التدريبية، بذلت جهدًا كبيرًا لكن الفترة الأخيرة لم تشهد نتائج جيدة، الفريق كان مطالبًا بتقديم أفضل من ذلك بناءً على جودة اللاعبين".

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وأضاف: "كانت فترة صعبة والنادي كان لديه مزيد من الطموحات، لكني خلال فترة عملي لم أستطع تغيير طبيعة اللاعبين".

وتحدّث عن أحد لاعبيه المفضلين: "أحب يوسف أوباما ولا أفهم لماذا لم يأخذ فرصته كاملة في الزمالك، يوسف لاعب لديه قدرات كبيرة في التحركات والإنتاجية، كان من الممكن أن ينضم لدوري متميز أو يكون لاعبًا مهمًا في الزمالك".

وتحوّل للحديث عن الزمالك الذي يمر بفترة صعبة: "الزمالك يمر بفترة صعبة خصوصًا بعد رحيل لاعبين مميزين مثل بنشرقي وساسي وحامد، يصعب تعويض هؤلاء اللاعبين".

وأشار: "الضغوط كبيرة في الزمالك ولذلك لن ينجح أي لاعب جديد في التأقلم بسهولة. بيراميدز مثلا نادٍ يمتلك لاعبين مميزين، ولكن إذا خسر مباراة فلن تكون مشكلة مثلما هو الوضع في الزمالك".

واعترف: "شعرت بالإحباط لانتقال إمام عاشور إلى الدنمارك، إنه تضييع وقت، كان قادرًا على اللعب في دوري أفضل بكثير، مع كامل احترامي ولكن الدوري الدنماركي ليس قويًا، لا أتفق مع هذه الخطوة".

وتحدث عن لاعب آخر من المفضلين لديه: "أتواصل مع محمد شريف كثيرًا، إنه بمثابة ابني، تحدثت معه قبل مباراة ريال مدريد، الأهلي ظهر فيها بشكل جيد وكان قريبًا من إدراك التعادل".

وأتم: "أنا متفائل بقدرة الأهلي على عبور مجموعته في دوري أبطال إفريقيا".

"قد أعود للعمل في مصر بالطبع، أحب مصر والمصريين ولدي الكثير من الذكريات الرائعة هناك، أشعر أنني في بلدي وسأسعد جدًا بالعودة للعمل هناك".

وسبق لـ كارتيرون التتويج بدوري أبطال إفريقيا مع مازيمبي الكونغولي، كما وصل للنهائي مع الأهلي.

ومع الزمالك فاز كارتيرون بالدوري المصري، وبكأس السوبر الإفريقي، وبكأس السوبر المصري.

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