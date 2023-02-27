وكيل محمد صلاح يرد على "قرار الرحيل عن ليفربول حال عدم التأهل لدوري الأبطال"

الإثنين، 27 فبراير 2023 - 13:15

كتب : FilGoal

رامي عباس - محمد صلاح

رد رامي عباس وكيل محمد صلاح لاعب ليفربول على تقارير خطة اللاعب للرحيل عن النادي حال عدم التأهل إلى دوري الأبطال.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ويبتعد ليفربول عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بـ 9 نقاط عن توتنام أقرب منافسيه، وللريدز مباراتين أقل.

وكانت تغريدة إنجليزية قد زعمت قرار محمد صلاح بالرحيل عن ليفربول في نهاية الموسم حال فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

أخبار متعلقة:
ضرب العارضة وصنع 3 فرص.. ماذا قدم صلاح في تعادل ليفربول مع كريستال بالاس كلوب: كان علينا أن نسجل مبكرا.. وهزيمة ريال مديد لم تؤثر على ليفربول مباراة تساعد على النوم.. ليفربول يتعادل دون أهداف مع كريستال بالاس تشكيل ليفربول - عودة ميلنر وكيتا أمام كريستال بالاس.. وغياب نونيز

ورد وكيل محمد صلاح عبر تويتر قائلا: "كلام فارغ، لم يتم مناقشة الأمر أو التفكير فيه".

وحسم رامي عباس الجدل "لم يخطر ببالنا عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا".

ليفربول يتواجد في المركز السابع برصيد 36 نقطة من 23 مباراة ويتبقى للفريق مباراتان مؤجلتان.

وكان ليفربول قد تعادل سلبيا أمام كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ويأتي التعادل بعد انتصارين متتاليين للريدز أمام كل من إيفرتون ونيوكاسل وهو ما ساهم في تقليص الفارق.

ويتواجد توتنام في المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال، برصيد 45 نقطة من خوض 25 مباراة.

وحقق توتنام الفوز في أربع من آخر خمس مباريات خاضهم الفريق في الدوري.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي رامي عباس وكيل محمد صلاح
نرشح لكم
لا جازيتا ديلو سبورت: باريلا على رأس المرشحين لتدعيم وسط ليفربول مدرب إنتر ميامي يؤكد: نريد التعاقد مع ميسي وبوسكيتس عودة إلى الديار.. مارسيلو يعود إلى نادي طفولته فلومينينسي قاطعا الطريق أمام تشيلسي.. إيفرتون يجدد عقد بيكفورد كالتشيو ميركاتو: مانشستر يونايتد يتواصل مع مدافع نابولي تقرير: دورتموند ينجح في ضم مدافع الجزائر مجانا تقرير: زاها يقترب من مزاملة رونالدو في الدوري السعودي عودة من حيث بدأ بعد 15 عاما.. لويز أدريانو إلى إنترناسيونال
أخر الأخبار
كرة سلة - الأهلي يضم طومسون وأوموت لتدعيم الفريق في بطولة إفريقيا 24 دقيقة | كرة سلة
جوارديولا يوضح موقف دي بروين وثنائي الدفاع من المشاركة أمام بريستول 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - غزل المحلة (0) (1) أسوان.. أول تهديد لأصحاب الأرض 45 دقيقة | الدوري المصري
أون تايم سبورتس تعلن نقل حفل "ذا بيست" 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
اسكواش - عسل ونوران يحافظان على قمة التصنيف ساعة | رياضات أخرى
مدرب مارسيليا: مبابي من كوكب آخر ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل أسوان أمام المحلة - حسام عرفات أساسي في الدوري لأول مرة منذ 549 يومًا ساعة | الكرة المصرية
"الفريق يعلم أهميتكم ودوركم حيوي".. رسالة من تين هاج إلى جماهير مانشستر يونايتد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي 3 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة 4 بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور