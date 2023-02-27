وكيل محمد صلاح يرد على "قرار الرحيل عن ليفربول حال عدم التأهل لدوري الأبطال"

رد رامي عباس وكيل محمد صلاح لاعب ليفربول على تقارير خطة اللاعب للرحيل عن النادي حال عدم التأهل إلى دوري الأبطال.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ويبتعد ليفربول عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بـ 9 نقاط عن توتنام أقرب منافسيه، وللريدز مباراتين أقل.

وكانت تغريدة إنجليزية قد زعمت قرار محمد صلاح بالرحيل عن ليفربول في نهاية الموسم حال فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ورد وكيل محمد صلاح عبر تويتر قائلا: "كلام فارغ، لم يتم مناقشة الأمر أو التفكير فيه".

وحسم رامي عباس الجدل "لم يخطر ببالنا عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا".

ليفربول يتواجد في المركز السابع برصيد 36 نقطة من 23 مباراة ويتبقى للفريق مباراتان مؤجلتان.

وكان ليفربول قد تعادل سلبيا أمام كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ويأتي التعادل بعد انتصارين متتاليين للريدز أمام كل من إيفرتون ونيوكاسل وهو ما ساهم في تقليص الفارق.

ويتواجد توتنام في المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال، برصيد 45 نقطة من خوض 25 مباراة.

وحقق توتنام الفوز في أربع من آخر خمس مباريات خاضهم الفريق في الدوري.