برشلونة يعلن إصابة ليفاندوفسكي.. وتقارير تؤكد غيابه عن كلاسيكو ولحاقه بالآخر

الإثنين، 27 فبراير 2023 - 13:14

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي وإيدير ميليتاو - ريال مدريد وبرشلونة

ذكرت منصة ريليفو الإسبانية أن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة سيغيب لمدة أسبوعين بسبب الإصابة.

وأوضح التقرير أن المهاجم البولندي أنهى مباراة ألميريا بمشاكل عضلية ستبعده عن مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد ذهاب نصف نهائي كأس الملك يوم الخميس.

وذكر نادي برشلونة في بيان: "ليفاندوفسكي يعاني من إجهاد في عضلات الفخذ الأيسر".

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وأضاف البيان "مدة غياب اللاعب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

فيما أفاد تقرير ريليفو أن مهاجم بايرن ميونيخ السابق سيغيب عن مباريات برشلونة ضد ريال مدريد في الكأس وفالنسيا وأتلتيك بلباو في الدوري، قبل العودة المحتملة يوم 19 مارس ضد ريال مدريد في كلاسيكو لا ليجا.

إصابة روبرت ستخلق المزيد من المشاكل لتشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الذي يفتقد بيدري وعثمان ديمبيلي حتى منتصف مارس.

وتأتي الإصابة في أهم فترة في الموسم لبرشلونة الذي ودع الدوري الأوروبي قبل أيام، إذ يحتل الفريق صدارة الدوري الإسباني بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد الذي يحاول اللحاق به، كما يلعب ضده على تذكرة التأهل لنهائي الكأس.

هذه هي الإصابة الأولى لليفاندوفسكي بقميص برشلونة منذ انتقاله الصيف الماضي قادما من بايرن ميونيخ.

ويحتل المهاجم البولندي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 15 هدفا، بفارق 4 أهداف عن كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد وخوسيلو نجم إسبانيول.

وخسر برشلونة أمام مضيفه ألميريا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني.

سجل البلال توريه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 24.

وكان ريال مدريد المطارد المباشر للكتلان قد تعادل مع أتلتيكو مدريد بهدف لكل فريق، ليمنح برشلونة فرصة توسيع الفارق في الصدارة.

برشلونة رفض تلك الهدية وأصبح الفارق في القمة 7 نقاط، ليتجمد رصيده عند 59 نقطة.

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