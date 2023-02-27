إبراهيموفيتش: لا أريد الاستمرار بناء على ما فعلته في الماضي.. وما قدمته لتجديد لياو

الإثنين، 27 فبراير 2023 - 13:05

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان

يرفض زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان ومنتخب السويد استمراره مع الفريق فقط بناء على ما قدمه في السنوات الماضية.

وأشار إبراهيموفيتش إلا رغبته في التحدي مع زملائه من أجل المشاركة بصورة منتظمة وإلا سيكون الأفضل البقاء في المنزل.

وكشف إبراهيموفيتش أيضا عن ما قدمه من أجل مساعدة ميلان في تجديد عقد زميله رافائيل لياو.

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وشارك السلطان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بديلا في الدقيقة 74 رفقة شارل دي كيتيلاري، بدلا من أوليفييه جيرو وبراهيم دياز خلال مواجهة ميلان أمام أتالانتا.

مشاركة إبرا هي الأولى منذ 22 مايو 2022، تحديدا المباراة الأخيرة في الموسم مع ميلان أمام ساسولو.

وقال إبراهيموفيتش عبر قناة DAZN: "اشتقت كثيرا إلى الجماهير، أشكرهم على منحي القوة والحافز للاستمرار، فبدون دعم يكون الأمر صعبا".

وأضاف "أشعر أنني بحالة جيدة، إذا نظرنا إلى الخلف، لم أشعر بهذا منذ عام وشهرين واليوم شعرت بالحرية لفعل ما أحبه وهو كرة القدم".

وكان إبراهيموفيتش قد أجرى عملية جراحية في ركبته تسببت في غيابه عدة أشهر عن الملاعب.

وعن تفاصيل إصابته أجاب "إذا اضطررت لسرد القصة كاملة، سأبقى هنا لمدة ساعات، عانيت كثيرا جدا خلال الأشهر الستة أشهر الأخيرة من الموسم الماضي، وكنت أحاول مساعدة الفريق بكل الطرق".

وتابع "حتى عندما لم استطع اللعب كان بإمكاني إجراء الجراحة قبل ستة أشهر، لكن يمكنني القول أن ذلك الموسم هو الذي كان يمكننا فيه الفوز باللقب".

وكشف إبراهيموفيتش "وعدت المدرب بتأجيل الجراحة لأنني أردت أن أكون هناك من أجل الفريق ومساعدتهم، لم أعان من هذا القدر الذي عانيت منه في الموسم الماضي من أجل حصد اللقب".

وأوضح "ذلك العام أيضا كانت فيه مأساة فقد مينو رايولا، لذلك الأمر من الناحية الذهنية أيضا شهد الكثير من المعاناة، ولكن لحسن الحظ أن لدي أشخاص من حولي يساعدونني في منحي القوة للاستمرار".

وصنع إبراهيموفيتش التاريخ أمام أتالانتا إذ بات أكبر لاعب في تاريخ ميلان يشارك بأي مباراة في الدوري الإيطالي.

وعن ذلك قال إبراهيموفيتش "إذا لم أضع أهدافا لنفسي، فأشعر بأنني أنتمي إلى الماضي، وأنا أريد أن أتحدى زملائي في الفريق للعب الوقت وإلا فلن أكون هنا".

وشدد "لا أريد أن أكون هنا لما فعلته قبل عام أو خمسة أو عشرة، ولكن من أجل ما أفعله الآن، إذا لم أحقق نتائج وإضافة سأبقى في المنزل".

وبسؤاله عن إمكانية إقناع رافائيل لياو بالتجديد مع ميلان أجاب إبراهيموفيتش "خفضت راتبي لأمنحه المزيد من المال".

وختاما بالاستفسار عن إمكانية تخفيض المزيد من راتبه من أجل تجديد لياو اختتم إبراهيموفيتش تصريحاته "أنا ألعب مجانا عمليا، إذا كنت تريد منزلي يمكنني منحك ذلك".

الدوري الإيطالي ميلان إبراهيموفيتش
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