سان جيرمان يعلن غياب مدافعه لنهاية الموسم وخضوعه لجراحة

الإثنين، 27 فبراير 2023 - 11:59

كتب : FilGoal

بريسنيل كيمبيمبي - باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان إصابة لاعبه بريسنل كيمبيمبي بتمزق في وتر أكيليس.

كيمبيمبي خرج على محفة من لقاء سان جيرمان ومارسيليا في كلاسيكو الدوري الفرنسي يوم الأحد.

وأفاد باريس سان جيرمان في بيان: "يعاني بريسنل كيمبيمبي من تمزق في وتر أكيليس".

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وأضاف البيان "سيخضع كيمبيمبي لعملية جراحية لإصلاح الوتر في الأيام القادمة".

بدأ اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا مباراة مارسيليا لكنه اضطر للخروج بعد 15 دقيقة فقط بسبب الإصابة.

وأكد كريستوف جالتييه المدير الفني للفريق الباريسي عقب لقاء مارسيليا أن المدافع سيغيب لبقية الموسم.

وتأتي هذه الانتكاسة في الوقت الذي كان فيه كيمبيمبي يعود إلى الفريق في أعقاب إصابة في العضلة الضامة والتي أبعدته عن معظم مباريات الموسم.

وكذلك غاب عن منتخب فرنسا في كأس العالم 2022 بسبب هذه الإصابة.

بشكل عام، شارك اللاعب في 11 مباراة في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

باريس سان جيرمان بريسنل كيمبيمبي
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