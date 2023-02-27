لقاء يتجدد بعد 29 عامًا.. كلينسمان يتولى تدريب كوريا الجنوبية

أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، تعيين الألماني يورجن كلينسمان مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب الأول.

ووقّع كلينسمان على عقدٍ يربطه بالاتحاد الكوري الجنوبي لمدة 3 سنوات، حتى كأس العالم 2026.

وأوضح الاتحاد الكوري في بيانه الرسمي أن أحد شروط العقد إقامة كلينسمان بشكلٍ دائم في كوريا الجنوبية.

وصرّح كلينسمان عبر الموقع الرسمي للاتحاد الكوري: "أنا سعيد للغاية بتولي تدريب منتخب كوريا".

وأشار: "أنا على علم أن المنتخب الكوري تطور بشكلٍ مستمر مؤخرًا وحقق نتائج جيدة".

وأشار: "أشعر بالفخر للسير على خطى مدربين مثل جوس هيدينك وباولو بينتو، سأقدّم أفضل ما لدي لنحقق النجاحات في كأس آسيا وكأس العالم".

ويحضر كلينسمان لتعويض البرتغالي بينتو الذي رحل عن تدريب كوريا بعد كأس العالم 2022.

وقاد بينتو منتخب كوريا إلى الدور الثاني للمونديال، لكن الآسيويين سقطوا بخماسية قاسية أمام البرازيل في دور الـ16.

ويبدأ كلينسمان مهمته في التوقف الدولي المقبل، إذ تلعب كوريا مباراتين وديتين أمام كولومبيا وأوروجواي يومي 24 و28 مارس.

وسيكون التحدي الكبير الأول لـ كلينسمان قيادة كوريا الجنوبية في كأس آسيا -التي لم يتحدد موعدها حتى اللحظة- في محاولة لاستعادة اللقب الغائب منذ 1960.

كلينسمان (58 عامًا) عرف مسيرة ناجحة كلاعب وكان مهاجمًا فتاكًا في صفوف عدة أندية، أبرزها شتوتجارت وإنتر ميلان وموناكو وتوتنام هوتسبير وبايرن ميونيخ وسامبدوريا.

ويمتلك كلينسمان 108 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا، سجل خلالها 47 هدفًا، منها ثنائية في شباك كوريا الجنوبية بكأس العالم 1994.

وعقب اعتزاله، تولى كلينسمان تدريب منتخب ألمانيا في كأس العالم 2006 وقاده للمركز الثالث، ثم عمل لفترة قصيرة كمدير فني لـ بايرن ميونيخ لكنه رحل من الباب الخلفي لسوء النتائج.

وكانت أطول مهمة تدريبية لـ كلينسمان في وطنه الثاني الولايات المتحدة الأمريكية بين 2011 و2016، حيث فاز مع أبناء العم سام بالكأس الذهبية 2013، وقادهم لثمن نهائي كأس العالم 2014، لكنه فشل في التأهل إلى نسخة 2018.

وكانت آخر محطة تدريبية لـ كلينسمان مع نادي هيرتا برلين، حقبة استمرت لثلاثة أشهر فقط.