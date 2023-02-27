ماني يعلق على عودته للملاعب بعد غياب طويل

الإثنين، 27 فبراير 2023 - 11:48

كتب : FilGoal

ساديو ماني و توماس مولر - بايرن ميونيخ ضد يونيون برلين

تحدث ساديو ماني نجم بايرن ميونيخ عن مشاركته لأول مرة مع فريقه بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وعاد ماني بعد 110 يوما من الغياب حين شارك كبديل في فوز بايرن على يونيون برلين 3-0 ضمن الجولة 22 من الدوري الألماني.

وقال ماني عن عودته: "لقد افتقدت كرة القدم كثيرا، لقد مضى وقت طويل منذ آخر مباراة لعبتها".

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وشهدت المباراة عودة النجم السنغالي الذي شارك لأول مرة منذ إصابته قبل كأس العالم 2022.

وأضاف في تصريحات للصحفيين "هل سألعب مباراة باريس سان جيرمان كأساسي؟ لا أعرف، سنرى".

وتابع "من المهم أن تأخذ كل شيء خطوة بخطوة. لقد لعبت 30 دقيقة أمام يونيون برلين، ربما المباراة التالية يمكنني اللعب 45 دقيقة أو ساعة".

وسيحل بايرن ضيفا على شتوتجارت ضمن الجولة الـ23 يوم السبت المقبل، قبل أن يواجه سان جيرمان في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

المشاركة الأخيرة لماني مع بايرن ميونيخ كانت ضد فيردر بريمن يوم 8 نوفمبر في الجولة الـ 14 من الدوري الألماني.

وشارك ماني في الشوط الثاني عندما دخل بديلا لكينجسلي كومان في الدقيقة 65.

وسجل ثلاثية بايرن في المباراة كل من إريك تشوبو موتنج وكينجسلي كومان وجمال موسيالا.

الفوز رفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة الـ 46 في صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

بايرن ميونيخ الدوري الألماني ساديو ماني يونيون برلين
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