سيد معوض يكشف تفاصيل خوض نجله معايشة أوروبية.. وحقيقة الهروب من الأهلي

الإثنين، 27 فبراير 2023 - 11:15

كتب : FilGoal

عمر سيد معوض

نفى سيد معوض لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق أن يكون خوض نجله عمر معايشة في أوروبا هروب من النادي الأهلي أو دون استئذانه.

ويلعب عمر معوض -16 عاما- ضمن صفوف فريق الأهلي للناشئين، وخاض اللاعب فترة معايشة في أحد أندية البرتغال.

وقال سيد معوض عبر قناة etc: "غير حقيقي ما يثار عن هروب نجلي عمر من الأهلي".

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وكشف سيد "اللاعب خرج لفترة معايشة في البرتغال بالاتفاق مع النادي الأهلي بعد جلسة مع محمود الخطيب (رئيس النادي) وخالد بيبو (رئيس قطاع الناشئين) وتم الاتفاق على الأمر".

وأضاف معوض "عمر غير متعاقد مع الأهلي ولكن تواجده في النادي شرف كبير، بالتأكيد الاحتراف شيء مهم وصرحت سابقا بضرورة احتراف اللاعبين صغار السن لمصلحة الكرة المصرية".

واختتم سيد معوض تصريحاته "معايشة عمر كانت في نادي برتغالي أرفض الإفصاح عن اسمه في الوقت الحالي، كانت فترة إيجابية ومن الوارد أن يحترف".

ويلعب عمر معوض ضمن منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 (تحت 17 عاما).

ويشارك عمر في مركز الجناح.

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