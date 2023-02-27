مواعيد مباريات الإثنين 27 فبراير 2023.. دوري مصري ومحترفون و "ذا بيست"

يشهد اليوم الإثنين الموافق 27 من فبراير 2023 عددا من المنافسات المختلفة.

وتقام مباراتان في الجولة 20 من مسابقة الدوري المصري.

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الدوري المصري

يحل أسوان ضيفا على غزل المحلة في تمام الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة العشرين.

ويذاع اللقاء المقام على استاد غزل المحلة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

بينما يستضيف طلائع الجيش فريق الاتحاد السكندري في تمام السابعة مساء على استاد جهاز الرياضة العسكري ويذاع عبر أون تايم سبورتس 1.

المحترفون

يستضيف ميتيلاند فريق بروندبي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الدنماركي في تمام الثامنة مساء.

ويلعب إمام عاشور رفقة فريق ميتيلاند الدنماركي.

يستضيف فريق الحزم نظيره هجر في تمام الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة 23 من دوري الدرجة الثانية السعودي.

ويشارك يوسف إبراهيم "أوباما" المحترف المصري فريق الحزم.

أمم إفريقيا للشباب

تختتم منافسات دور المجموعات من بطولة أمم إفريقيا تحت 20 عاما والمقامة في مصر.

ويلعب منتخب تونس مباراة مصيرية أمام زامبيا في تمام السابعة مساء وفي نفس التوقيت يلعب منتخبا جامبيا وبنين من نفس المجموعة.

وتذاع مباريات البطولة عبر قناة بي إن إكسترا.

كرة طائرة

يخوض فريق رجال الأهلي للكرة الطائرة منافسات ربع نهائي البطولة العربية للأندية.

ويواجه الأهلي فريق السويحلي الليبي في تمام الثامنة مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ذا بيست

يقام حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للأفضل عن عام 2022 في تمام العاشرة من مساء اليوم.

ويذاع الحفل عبر منصات فيفا وقنوات بي إن سبورتس لتقديم جوائز "ذا بيست" لفئات أفضل لاعب ومدرب وحارس مرمى للرجال والسيدات بالإضافة لأفضل هدف واللعب النظيف والجماهير.