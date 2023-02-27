خبر في الجول - عن منتخب الشباب ولجنة الحكام.. اجتماع آخر ومؤتمر صحفي لاتحاد الكرة

الإثنين، 27 فبراير 2023 - 00:15

كتب : أحمد الخولي

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

علم FilGoal.com أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لا يزال مستمرا في دراسة مسألة منتخب الشباب عقب الخروج المخيب للآمال من بطولة إفريقيا تحت 20 عاما.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد في جلسته وضع تصور كامل للخطة المستقبلية للمراحل العمرية، وآليات إدارة المنتخبات الشابة.

وسيجتمع اتحاد الكرة مرة أخرى يوم الثلاثاء، لمواصلة العمل على هذه المسألة، والوصول إلى نتائج سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي في مؤتمر صحفي، من المنتظر انعقاده في الأسبوع المقبل.

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ويستمر اتحاد الكرة في مناقشة أسباب خروج منتخب الشباب للوقوف على العيوب الحالية، وصولا إلى محاولة تلافيها في التصور المستقبلي.

أما فيما يخص ملف الخبير الأجنبي المكلف بتولي منظومة التحكيم المصرية، فقد توصلت الجبلاية لاتفاق مع البرتغالي ميلو بيريرا، وسيتم الإعلان رسميا عن ذلك.

وانتهى عقد محمود جابر مدرب منتخب الشباب بنهاية البطولة بالفعل، وبالتالي لا ضرورة لاتخاذ قرارات بشأنه، حيث سيتعين على اتحاد الكرة الآن اختيار البديل.

ودعا جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري في وقت سابق يوم السبت لاجتماع عاجل عقب خروج منتخب مصر للشباب من كأس أمم إفريقيا.

وقال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "جمال علام رئيس اتحاد الكرة يدعو لاجتماع طارئ ظهر غدا الأحد عقب خروج منتخب مصر للشباب من كأس أمم إفريقيا".

وأتم "تم إبلاغ جميع أعضاء مجلس الإدارة للحضور بموعد الاجتماع".

وانتهت مسيرة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا للشباب (تحت 20 عاما) بالخسارة 4-0 في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى أمام السنغال.

وغادر منتخب الشباب بطولة إفريقيا المقامة في مصر بعد التعادل سلبيا مع موزمبيق والخسارة أمام نيجيريا 1-0، ثم الخسارة الفادحة أمام السنغال بأربعة أهداف دون رد.

اتحاد الكرة منتخب الشباب لجنة الحكام
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