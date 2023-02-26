مدرب حراس منتخب الشباب: كنا نتمنى التأهل للمونديال.. وبعض لاعبي المنافسين أعمارهم غير حقيقية

الأحد، 26 فبراير 2023 - 23:57

كتب : FilGoal

منتخب مصر الشباب تحت 20 عاما

يرى إيهاب جلال مدرب حراس مرمى منتخب مصر للشباب أن الفريق كان من الممكن أن يظهر بمستوى ونتائج أفضل في كأس أمم إفريقيا للشباب.

وودع منتخب مصر للشباب بطولة الأمم الإفريقية المقامة في مصر بعد الخسارة من نيجيريا والسنغال في دور المجموعات والتعادل مع موزمبيق.

وقال جلال عبر قناة صدى البلد: "منتخب السنغال به العديد من اللاعبين أعمارهم مزورة وحارس السنغال يظهر عليه أنه كبير، وكذلك بعض لاعبي منتخب نيجيريا".

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وأضاف "هناك الكثير من اللاعبين أعمارهم مزورة في بطولة إفريقيا للشباب ولديهم خبرات أكبر وقادرون على اللعب مع المنتخبات الأولى بشكل طبيعي".

وواصل "اللاعبون في منتخب مصر لم يدخلوا أجواء البطولة إلا في وقت متأخر وهذا الأمر أثر عليهم كثيرا".

وأردف "أجواء الإعلام والصحفيين والوكلاء والكاميرات أثرت على اللاعبين بشكل كبير ولم يشعروا بأجواء البطولة إلا متأخرا".

وشدد "لدينا في المنتخب لاعب واحد فقط أو لاعبين يشاركون في الدوري الممتاز والباقي يلعب في فرق الشباب".

وأكمل "الهدف الأول للسنغال تسبب في إنهيار لاعبي منتخب مصر واستقبال باقي الأهداف الأربعة".

وفسر "مصطفى مخلوف متواجد بشكل مستمر مع الفريق الأول للأهلي وسافر مع الفريق كأس العالم للأندية، وكذلك أحمد نادر السيد ظهر بمستوى جيد مع المنتخب وفي النهاية أمور بسيطة للغاية خاصة بالجهاز الفني حسمت مشاركة مخلوف بشكل أساسي في البطولة".

وأتم تصريحاته "الجهاز الفني كان يثق في تأهل منتخب مصر لكأس العالم للشباب وكنا نأمل في ذلك".

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