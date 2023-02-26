بالنيران الصديقة ومشاركة إبراهيموفيتش الأولى.. ميلان يسقط أتالانتا ويشتبك مع إنتر

تغلب ميلان على ضيفه أتالانتا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الإيطالي.

سجل هدفي الروسونيري خوان موسو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 25، وجونيور ميسياس في الدقيقة 86.

المحاولة الأولى أتت من أوليفييه جيرو في الدقيقة 8 بتسديدة مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 13 سدد جونيور ميسياس كرة أبعدها دفاع أتالانتا.

هدف ميلان في الدقيقة 25 احتسب ضد خوان موسو، بعد تسديدة صاروخية من ثيو هيرنانديز ارتطمت بالقائم ثم الحارس.

وفي الدقيقة 33 كاد رافاييل لياو أن يضيف الهدف الثاني، ولكن الكرة اصطدمت بالعارضة.

وأتى السلطان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بديلا في الدقيقة 74 رفقة شارل دي كيتيلاري، بدلا من أوليفييه جيرو وبراهيم دياز.

مشاركة إبرا هي الأولى منذ 22 مايو 2022، تحديدا المباراة الأخيرة في الموسم مع ميلان أمام ساسولو.

وفي الدقيقة 87 قتل جونيور ميسياس المباراة بثاني الأهداف بعد تمريرة من رافاييل لياو.

فيما أتى الثنائي أنتي ريبيتش وأليكسيس سايليمايكرس بدلا من رافاييل لياو وجونيور ميسياس في الدقيقة 88.

الفوز رفع رصيد ميلان إلى 47 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن إنتر ميلان الثاني، وفارق 18 نقطة عن نابولي المتصدر.

فيما يحتل أتالانتا المركز السادس برصيد 41 نقطة.