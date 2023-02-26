مبابي التاريخي وميسي الـ700.. باريس يضرب مارسيليا بثلاثية ويبتعد بصدارة الدوري الفرنسي

الأحد، 26 فبراير 2023 - 23:37

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي يحتفل مع كيليان مبابي

ابتعد باريس سان جيرمان بصدارة الدوري الفرنسي بفوز كبير على منافسه مارسيليا في كلاسيكو فرنسا بثلاثية نظيفة ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الفرنسي.

تقدم كيليان مبابي أولا في الدقيقة 25 بعد تمريرة من ليونيل ميسي وتسديدة قوية على يمين الحارس سكنت الشباك.

مبابي عادي ليرد الهدية لميسي بعدها بأربع دقائق ويمرر له كرة أنهاها البرغوث بسهولة في الشباك.

أخبار متعلقة:
دي يونج: لم نكن نفكر في الكلاسيكو.. وهذا سبب الخسارة أمام ألميريا في مصلحة بيراميدز.. فيوتشر يخسر من الجيش الملكي بثنائية شتيجن: الخسارة أمام ألميريا أكثر من مجرد تحذير.. وعلينا أن نفكر في الأسابيع المقبلة بعد السباعية.. كريسبو يوضح أسباب سقوط الدحيل المدوي أمام الهلال

الهدف هو الـ700 لميسي مع الأندية في 840 مباراة، بواقع 672 مع برشلونة و28 مع باريس سان جيرمان.

وبات ميسي ثاني لاعب يسجل ويصنع في 5 مباريات مختلفة في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا بعد زميله نيمار.

No description available.

الثنائية الذهبية واصلت عملها ليمرر ليونيل ميسي إلى مبابي في الدقيقة 55 ويسدد يسارية قوية تسكن الشباك.

هدف هو الـ200 لمبابي مع باريس سان جيرمان في 246 مباراة ليتساوى مع إدينسون كافاني في صدارة الهدافين التاريخين لباريس سان جيرمان، وبـ55 مباراة أقل من المهاجم الأوروجوياني.

وسجل مبابي هدفين مع باريس سان جيرمان في 50 مباراة مختلفة أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ النادي.

وساهم ميسي في 49 هدفا هذا الموسم بين النادي والمنتخب (29 هدفا و20 تمريرة حاسمة) وهو أكثر اللاعبين في أوروبا مساهمة في الأهداف متفوقا بمساهمة واحدة على زميله كيليان مبابي، 48 مساهمة (39 هدفا، 9 تمريرات حاسمة).

الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 60 في الصدارة، وتوقف رصيد مارسيليا عند 52 نقطة في المركز الثاني.

مارسيليا الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان،مارسيليا
نرشح لكم
بالنيران الصديقة ومشاركة إبراهيموفيتش الأولى.. ميلان يسقط أتالانتا ويشتبك مع إنتر دي يونج: لم نكن نفكر في الكلاسيكو.. وهذا سبب الخسارة أمام ألميريا شتيجن: الخسارة أمام ألميريا أكثر من مجرد تحذير.. وعلينا أن نفكر في الأسابيع المقبلة انتهت في الدوري الإيطالي - ميلان (2)-(0) أتالانتا للمرة الأولى على الإطلاق.. برشلونة يخسر أمام ألميريا ويضحي بهدية ريال مدريد تين هاج: ما زلنا في بداية مشوار عودة مانشستر يونايتد برونو بعد الفوز بالكأس: راض ولكنني أريد المزيد تشكيل ميلان - عودة مانيان بعد غياب 161 يوما
أخر الأخبار
خبر في الجول - عن منتخب الشباب ولجنة الحكام.. اجتماع آخر ومؤتمر صحفي لاتحاد الكرة 28 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب حراس منتخب الشباب: كنا نتمنى التأهل للمونديال.. وبعض لاعبي المنافسين أعمارهم غير حقيقية 46 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
بالنيران الصديقة ومشاركة إبراهيموفيتش الأولى.. ميلان يسقط أتالانتا ويشتبك مع إنتر ساعة | الكرة الأوروبية
مبابي التاريخي وميسي الـ700.. باريس يضرب مارسيليا بثلاثية ويبتعد بصدارة الدوري الفرنسي ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - بين لطيف ووهدان.. مجلس إدارة الزمالك يؤجل اختيار خليفة مرتضى منصور ساعة | الدوري المصري
ريكاردو: كل فرق مجموعة الزمالك تنافس بقوة من أجل التأهل ساعة | الكرة الإفريقية
في مصلحة بيراميدز.. فيوتشر يخسر من الجيش الملكي بثنائية ساعة | الكرة الإفريقية
دي يونج: لم نكن نفكر في الكلاسيكو.. وهذا سبب الخسارة أمام ألميريا ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي 3 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة 4 بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور