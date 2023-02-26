مبابي التاريخي وميسي الـ700.. باريس يضرب مارسيليا بثلاثية ويبتعد بصدارة الدوري الفرنسي

ابتعد باريس سان جيرمان بصدارة الدوري الفرنسي بفوز كبير على منافسه مارسيليا في كلاسيكو فرنسا بثلاثية نظيفة ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الفرنسي.

تقدم كيليان مبابي أولا في الدقيقة 25 بعد تمريرة من ليونيل ميسي وتسديدة قوية على يمين الحارس سكنت الشباك.

مبابي عادي ليرد الهدية لميسي بعدها بأربع دقائق ويمرر له كرة أنهاها البرغوث بسهولة في الشباك.

الهدف هو الـ700 لميسي مع الأندية في 840 مباراة، بواقع 672 مع برشلونة و28 مع باريس سان جيرمان.

وبات ميسي ثاني لاعب يسجل ويصنع في 5 مباريات مختلفة في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا بعد زميله نيمار.

الثنائية الذهبية واصلت عملها ليمرر ليونيل ميسي إلى مبابي في الدقيقة 55 ويسدد يسارية قوية تسكن الشباك.

هدف هو الـ200 لمبابي مع باريس سان جيرمان في 246 مباراة ليتساوى مع إدينسون كافاني في صدارة الهدافين التاريخين لباريس سان جيرمان، وبـ55 مباراة أقل من المهاجم الأوروجوياني.

وسجل مبابي هدفين مع باريس سان جيرمان في 50 مباراة مختلفة أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ النادي.

وساهم ميسي في 49 هدفا هذا الموسم بين النادي والمنتخب (29 هدفا و20 تمريرة حاسمة) وهو أكثر اللاعبين في أوروبا مساهمة في الأهداف متفوقا بمساهمة واحدة على زميله كيليان مبابي، 48 مساهمة (39 هدفا، 9 تمريرات حاسمة).

الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 60 في الصدارة، وتوقف رصيد مارسيليا عند 52 نقطة في المركز الثاني.