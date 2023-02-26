خبر في الجول - بين لطيف ووهدان.. مجلس إدارة الزمالك يؤجل اختيار خليفة مرتضى منصور

الأحد، 26 فبراير 2023 - 23:35

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - خالد لطيف - الزمالك

علم FilGoal.com أن مجلس إدارة نادي الزمالك اتفق على تأجيل مسألة اختيار القائم بأعمال رئيس النادي، وذلك بعد تأييد الحكم بحبس مرتضى منصور رئيس النادي في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وبدأ اجتماع مجلس إدارة الزمالك في السابعة مساء، بحضور جميع الأعضاء باستثناء مرتضى منصور.

واستقر المجلس على تأجيل اختيار من يخلف منصور في الوقت الحالي، نظرا لانقسام الآراء بين سليمان وهدان عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال نائب الرئيس، وخالد لطيف أمين الصندوق.

أخبار متعلقة:
بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور خبر في الجول - سليمان وهدان يتولى رئاسة الزمالك مؤقتا .. وتمسك بـ مرتضى منصور أول بيان من اللجنة الأولمبية بعد تأييد حبس مرتضى منصور مرتضى منصور يعلن رفض طعنه وتأييد حكم حبسه

واتفق المجلس أيضا على تسيير أعمال النادي في الوقت الحالي دون تعطيل بسبب مسألة اختيار الرئيس المؤقت.

ماذا حدث؟

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفض الطعن المقدم على قرار حبسه وتأييد الحكم السابق.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه على فيسبوك بيانا بعد جلسة المحكمة التي عقدت صباح اليوم وانتهت برفض الطعن المقدم وتأييد حبسه لسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكتب مرتضى: "أخيرا رئيس النادي الأهلي يسجن رئيس نادي الزمالك لأول مرة في تاريخ الرياضة، رفض الطعن لكن في انتظار قرار قاضي السماء الله سبحانه وتعالى".

وتابع "لا تقلقوا علي الأسود لا تخشى الموت وأيضا لا تخاف من السجن، الخطة كانت اسقاطي في الانتخابات بالتزوير وقبلها عزلي من رئاسة النادي 4 سنوات وبعدها حل مجلس الإدارة وكانت الخطوة الرابعة سجني، هذه الخطوة تأخرت بعض الشيء".

واستمر "عرفتم وصدقتم يا شعب مصر ويا جماهير الزمالك أنني كان يجب أن أختفي تماما من المشهد السياسي والرياضي والإعلامي بأي ثمن ومع ذلك مصر وطني وأحبها وخلفها".

وأضاف "ويا جماهير الزمالك سواء كنتم اتفقتم معي أو اختلفتم قفوا خلف فريقكم وادعموه وإن شاء الله سينتصر".

وأتم "ويا أعضاء الجمعية العمومية المحترمين سأفتقدكم وخاصة الأطفال أحبابي أشكر الجميع وأحمد الله على هذا الابتلاء".

وكان مرتضى منصور قد قدم طعنا أمام محكمة النقض على حكمين قضائيين صدرا ضده، أحدهما يستوجب النفاذ منذ تاريخه بمعاقبته بالحبس شهرًا والحكم الآخر بمعاقبته بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وتولى مرتضى منصور رئاسة نادي الزمالك للمرة الأولى عام 2005 وتم حل مجلس الإدارة بالكامل، قبل أن يعود لرئاسة الزمالك مرة جديدة عام 2014.

وأتم مجلس إدارة مرتضى منصور مدته الرئاسية وتولى رئاسة النادي لمدة جديدة في 2018 ولكن المجلس تم حله بسبب المخالفات المالية ولكنه عاد بحكم محكمة عام 2020 قبل نهاية مدته.

ويتولى مرتضى منصور رئاسة الزمالك في فترته الحالية منذ عام 2022 وحتى الآن.

وأصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بيانا أوضحت من خلاله أنها لم تصدر أي قرار بعد في هذه المسألة.

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة الزمالك قرر أمس -السبت- تكليف سليمان وهدان برئاسة النادي مؤقتا، مع التمسك باستمرار مرتضى منصور من الناحية القانونية.

وجرى ذلك الاجتماع بدون الثلاثي خالد لطيف وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء مجلس إدارة الزمالك الذين كانوا متواجدين مع الفريق في تونس على هامش مباراة الترجي، حيث تم التواصل معهم هاتفيا.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي النقاط التالية:

فيما قضت اللائحة الاسترشادية المعمول بها فى نادى الزمالك فى مادتها رقم 41 بزوال العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة فى عدد من الحالات منها فى حال صدور ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحريات.

وفيما تقضى اللائحة الاسترشادية فى مادتها رقم 23 بأن يتولي مجلس إدارة النادى اختيار من يقوم بعمل رئيس مجلس الإدارة فى حال غيابه.

واهتداء بما سبق، فإن مجلس إدارة نادى الزمالك هو من يقرر خلال اجتماعه تحديد من سيقوم بعمل رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك خلال الفترة المقبلة، وذلك إلى حين أقرب جمعية عمومية لانتخاب رئيس لنادى الزمالك.

لاحقا علم FilGoal.com أيضا أن مجلس إدارة الزمالك استقر على إعادة التصويت على منصب رئيس النادي، بناء على طلب من خالد لطيف أمين صندوق نادي الزمالك والغائب عن جلسة السبت.

الزمالك مرتضى منصور الدوري المصري خالد لطيف مجلس إدارة الزمالك
نرشح لكم
للمرة الثالثة في الموسم.. حسام حسن رجل مباراة سموحة والحرس مباراة الغرائب والـ100 دقيقة.. سموحة يهزم الحدود بثلاثية شارك فيها حسام حسن انتهت الدوري المصري - سموحة (3)-(0) الحدود.. فوز الأزرق التشكيل - عمر صلاح أساسي مع سموحة.. وعمر بسام على مقاعد بدلاء حرس الحدود الخطيب: الأهلي يواجه تحديات كثيرة بسبب حجم مسؤولياته.. ونراهن على الجماهير في المواقف الصعبة خبر في الجول - بطلب من خالد لطيف.. إعادة التصويت على منصب رئيس الزمالك المؤقت مواعيد مباريات الأحد 26 فبراير 2023.. دوري مصري والكونفدرالية ونهائي الرابطة بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور
أخر الأخبار
خبر في الجول - عن منتخب الشباب ولجنة الحكام.. اجتماع آخر ومؤتمر صحفي لاتحاد الكرة 40 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب حراس منتخب الشباب: كنا نتمنى التأهل للمونديال.. وبعض لاعبي المنافسين أعمارهم غير حقيقية 58 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
بالنيران الصديقة ومشاركة إبراهيموفيتش الأولى.. ميلان يسقط أتالانتا ويشتبك مع إنتر ساعة | الكرة الأوروبية
مبابي التاريخي وميسي الـ700.. باريس يضرب مارسيليا بثلاثية ويبتعد بصدارة الدوري الفرنسي ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - بين لطيف ووهدان.. مجلس إدارة الزمالك يؤجل اختيار خليفة مرتضى منصور ساعة | الدوري المصري
ريكاردو: كل فرق مجموعة الزمالك تنافس بقوة من أجل التأهل ساعة | الكرة الإفريقية
في مصلحة بيراميدز.. فيوتشر يخسر من الجيش الملكي بثنائية 2 ساعة | الكرة الإفريقية
دي يونج: لم نكن نفكر في الكلاسيكو.. وهذا سبب الخسارة أمام ألميريا 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي 3 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة 4 بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور