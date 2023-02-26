دي يونج: لم نكن نفكر في الكلاسيكو.. وهذا سبب الخسارة أمام ألميريا

الأحد، 26 فبراير 2023 - 22:47

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج

أبدى فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة حزنه عقب خسارة الفريق أمام ألميريا بهدف دون رد في الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الإسباني.

وقال دي يونج في تصريحات إعلامية بعد المباراة: "نحن محبطون للغاية. لم نتوقع أن نخسر هذه المباراة".

وأضاف "لقد كان الخصم جيدا للغاية. اضطررنا للعب الكثير من العرضيات، ويجب أن نلعب بشكل أفضل ونشكل خطرا أكبر".

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وأوضح "لم نفكر بشأن الكلاسيكو (ضد ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا) فالدوري مهم للغاية. لم يكن ذلك في ذهننا".

وتابع دي يونج "الأمور لم تسر بشكل جيد، ويجب أن نواصل العمل الجاد. يجب أن نركز دائما على القمة".

واختتم "لم نبدأ هذه المباراة جيدا وبعد أن سجلوا باتت الأمور صعبة، هذا ما حدث اليوم".

وكان ريال مدريد المطارد المباشر للكتلان قد تعادل مع أتلتيكو مدريد بهدف لكل فريق، ليمنح برشلونة فرصة زيادة فارق النقاط الـ 8.

برشلونة رفض تلك الهدية وقلص الفارق إلى 7 نقاط، ليتجمد رصيده عند 59 نقطة.

ألميريا رفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس عشر، ليقفز خارج منطقة الهبوط بعد 3 هزائم متتالية.

وهذه هي الهزيمة الأولى في التاريخ لبرشلونة أمام ألميريا في الدوري الإسباني.

وتوقفت سلسلة برشلونة في الليجا بلا هزيمة عند 13 مباراة متتالية.

آخر هزيمة للنادي الكتالوني أتت أمام ريال مدريد في 16 أكتوبر الماضي بنتيجة 2-1.

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