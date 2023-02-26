شتيجن: الخسارة أمام ألميريا أكثر من مجرد تحذير.. وعلينا أن نفكر في الأسابيع المقبلة

شدد مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة أن فريقه خسر النقاط في ملعب صعب أمام ألميريا، مشيرا إلى أن ما حدث أكثر من مجرد تحذير للمستقبل.

وخسر برشلونة أمام مضيفه ألميريا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الإسباني.

وقال تير شتيجن في تصريحات صحفية بعد المباراة لـ "موفي ستار": "كنا نتوقع أن نحصل على شيء ما من هنا ولكننا خسرنا النقاط، علينا أن نفكر فيما سيأتي لأن الأسابيع المهمة تنتظرنا. سنمضي في طريقنا".

وأضاف هل كان هناك استرخاء؟ "لا إطلاقا، أردنا أن نبتعد بالفارق لعشر نقاط. لقد خسرنا النقاط في ملعب صعب، لم نكن الأفضل في الشوط الأول وحاولنا في الثانيولكننا لم نصل للهدف".

وتابع "هل كان يمكن أن أخرج من المرمى في الهدف؟ لا يمكنني الانكماش وكان هناك مدافعا أيضا، التمريرة جيدة جدا وانتهت بشكل رائع. إنه محظوظ أيضا وسجل هدفا جيدا. تهانينا لهم، علينا الاستمرار".

وأتم "إنه أكثر من مجرد تنبيه أو تحذير، كان يجب أن نقوم بواجبنا ولم نقم بذلك. عليك أن تقوم بنقد أنفسنا ونرى أين فشلنا وما الذي يجب تحسينه".

وكان ريال مدريد المطارد المباشر للكتلان قد تعادل مع أتلتيكو مدريد بهدف لكل فريق، ليمنح برشلونة فرصة زيادة فارق النقاط الـ 8.

برشلونة رفض تلك الهدية وقلص الفارق إلى 7 نقاط، ليتجمد رصيده عند 59 نقطة.

ألميريا رفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس عشر، ليقفز خارج منطقة الهبوط بعد 3 هزائم متتالية.

هذه هي الهزيمة الأولى في التاريخ لبرشلونة أمام ألميريا في الدوري الإسباني.

وتوقفت سلسلة برشلونة في الليجا بلا هزيمة عند 13 مباراة متتالية.

آخر هزيمة للنادي الكتالوني أتت أمام ريال مدريد في 16 أكتوبر الماضي بنتيجة 2-1.