بعد السباعية.. كريسبو يوضح أسباب سقوط الدحيل المدوي أمام الهلال

يرى الأرجنتيني هيرنان كريسبو المدير الفني لفريق الدحيل القطري أن فريقه واجه من هو أفضل منه بجانب ضغط المباريات الكبير وغياب بعض اللاعبين وهو ما تسبب في الهزيمة الكبيرة.

وخسر الدحيل أمام الهلال بسبعة أهداف دون مقابل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا في المباراة التي جمعتهما على استاد الثمامة في قطر، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال كريسبو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "كرة القدم لا توجد بها أسرار وحينما تواجه فريقا كالهلال وفريقك ينقصه لاعبين مهمين يمكن أن تتعرض للخسارة".

وأضاف "أنا فخور للغاية باداء لاعبينا في هذه البطولة لانهم وصلوا لهذه المرحلة لأول مرة في تاريخهم، واجهنا فريق نجح في هزيمة فريق فلامنجو البرازيلي وخسر النهائي أمام ريال مدريد ونجح في التسجيل في شباكه".

وأضاف "هنا يظهر الفرق الواضح بين الفريق الذي وصل لنصف النهائي للمرة الأولى والفريق الذي تعود على الوصول للنهائي، والطريق بالنسبة لنا كان صعبا للوصول لهذه المرحلة، وحينما تواجه فريق أفضل منك من الصعب أن تواجهه وربما كنا ننتظر حدوث المفاجآت ولكنها لم تظهر كذلك هناك ضغط المباريات، يجب أن نتعلم من هذه الخسارة وأن نسعى للعمل وتعلم الدروس".

واستطرد "مدافعنا سيميدو لم يكن محظوظا بعد الاصابات التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، ويجب أن اشكر اللاعب فيدريكو لمساعدتنا للوصول للدور نصف النهائي. وهناك إصابة ادميلسون التي استمرت لفترة طويلة، ونحن غير محظوظون من جهة الاصابات التي أبعدت عنا اكثر من لاعب مهم في تشكيلتنا".

وأتم "وصلنا للدور نصف النهائي بطاقة منخفضة من ضغط المباريات ومن الإصابات التي داهمتنا وواجهنا فريق كبير للغاية ولا استطيع أن اشرح ما حدث اليوم في الملعب، لم يكن لدى العديد من اللاعبين الذين كنت أعتمد عليهم، والهلال كان أفضل منا في المباراة".

الهلال بات أول فريق يسجل خمسة أهداف في الشوط الأول بتاريخ دوري أبطال آسيا.

وبالفعل سجل الزعيم السعودي أكبر نتيجة في تاريخ نصف نهائي دوري أبطال آسيا، متخطيا فوز العين الإماراتي على شينزين الصيني 6-0 في 28 سبتمبر 2005.

ويقام النهائي بين الهلال السعودي وأوراوا ريد داياموند الياباني بنظام الذهاب والإياب.

وتأهل أوراوا في 25 أغسطس الماضي، على حساب جيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2.

وتلعب مباراة الذهاب في السعودية يوم السبت 29 أبريل، بينما يقام الإياب في اليابان يوم السبت 6 مايو.