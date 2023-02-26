تشافي: لعبنا اسوأ مباراة لنا منذ بداية الموسم ضد ألميريا

يرى تشافير هيرنانديز مدرب برشلونة أن فريقه قد خاض اسوأ مباراة له منذ بداية الموسم ضد ألميريا.

وحقق ألميريا فوزه الأول في تاريخه ضد برشلونة على ملعبه في بهدف دون مقابل في الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي عبر شبكة موفيستار عقب المباراة: "هذه الهزيمة مؤلمة، لقد لعبنا أسوأ مباراة هذا الموسم اليوم افتقدنا للشغف واليوم كان صعبا بالنسبة لنا ولكننا لا نزال في الصدارة".

وتابع "لقد لاحظنا وجود بعض الإرهاق ولهذا السبب قمنا بإجراء بعض المداورة وغيرنا في الشوط الثاني وفرطنا في فرصة ذهبية".

وأضاف "لقد جربنا لك شيء اليوم في الدفاع والهجوم ولعبنا بأرواخو في المقدمة ولكنهم دافعوا بشكل جيد للغاية".

وأتم "اللاعبين الصغار جاهزين ولدي ثقة كبيرة بهم ولكن من العار عدم استغلالنا للفرصة اليوم لتوسيع الفارق".

وكان ريال مدريد المطارد المباشر للكتلان قد تعادل مع أتلتيكو مدريد بهدف لكل فريق، ليمنح برشلونة فرصة زيادة فارق النقاط الـ 8.

برشلونة رفض تلك الهدية وقلص الفارق إلى 7 نقاط، ليتجمد رصيده عند 59 نقطة.

ألميريا رفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس عشر، ليقفز خارج منطقة الهبوط بعد 3 هزائم متتالية.