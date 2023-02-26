للمرة الأولى على الإطلاق.. برشلونة يخسر أمام ألميريا ويضحي بهدية ريال مدريد

خسر برشلونة أمام مضيفه ألميريا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الإسباني.

سجل البلال توريه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 24.

وكان ريال مدريد المطارد المباشر للكتلان قد تعادل مع أتلتيكو مدريد بهدف لكل فريق، ليمنح برشلونة فرصة زيادة فارق النقاط الـ 8.

برشلونة رفض تلك الهدية وقلص الفارق إلى 7 نقاط، ليتجمد رصيده عند 59 نقطة.

ألميريا رفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس عشر، ليقفز خارج منطقة الهبوط بعد 3 هزائم متتالية.

البلال

حاول فرانك كيسي في الدقيقة 13 بتسديدة أبعدها الدفاع، فتابعها سيرجي روبرتو بتسديدة اصطدمت أيضا بالدفاع.

وفي الدقيقة 18 سدد روبرتو رأسية مرت فوق العارضة.

وأتى الهدف في الدقيقة 24 بعد بينية رائعة من لويس سواريز مرت إلى البلال توريه الذي اخترق الدفاعات وانفرد وسدد بقوة في العارضة من الداخل لتسكن الشباك.

وكاد ليو بابتيستاو أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 28 ولكن تصدى لها مارك أندريه تير شتيجن.

وحاول روبرت ليفاندوفسكي برأسية في الدقيقة 39 ولكنها مرت فوق العارضة، لينتهي الشوط الأول بتقدم ألميريا.

دون أي جدوى

أتى رافينيا بدلا من فرانك كيسي مع بداية الشوط الثاني، فيما تلقى جافي بطاقة صفراء في الدقيقة 57 ستبعده عن مباراة فالنسيا المقبلة في الدوري.

وسدد رافينيا في الدقيقة 64 ولكن الكرة مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 67 حل رونالد أراوخو وماركوس ألونسو بدلا من إريك جارسيا وجوردي ألبا.

فيما أتى أنخيل ألاركون وبابلو توري بدلا من سيرجي روبرتو وسيرجيو بوسكيتس في الدقيقة 76.

وكاد ألاركون أن يسدد من متابعة ولكن الحارس فيرناندو مارتينيز تصدى في الدقيقة 82.

فيما رد صامويل كوستا بتسديدة في الدقيقة 84 تصدى لها تير شتيجن، وتلاه أراوخو برأسية جاورت القادم في الدقيقة 86.

وحاول ليفاندوفسكي في الدقيقة 92 ولكن تسديدته مرت فوق العارضة، فيما كاد أدريان إمباربا أن يسجل الثاني لألميريا في الدقيقة الأخيرة ولكن تمكن تير شتيجن من إنقاذ الانفراد.

للمرة الأولى

هذه هي الهزيمة الأولى في التاريخ لبرشلونة أمام ألميريا في الدوري الإسباني.

وتوقفت سلسلة برشلونة في الليجا بلا هزيمة عند 13 مباراة متتالية.

آخر هزيمة للنادي الكتالوني أتت أمام ريال مدريد في 16 أكتوبر الماضي بنتيجة 2-1.