تين هاج: ما زلنا في بداية مشوار عودة مانشستر يونايتد

شدد الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد أن فريقه قدم كرة قدم فعالة للفوز بلقب كأس الرابطة، مشيرا إلى أنه ما زال في بداية الطريقة لعودة الشياطين الحمر.

وفاز مانشستر يونايتد بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية على حساب نيوكاسل يونايتد بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي.

وقال تين هاج في تصريحات صحفية بعد المباراة: "قلت قبل اللقاء، فاران وكاسيميرو ودي خيا يعرفون كيف يفوزون بالألقاب. أنت بحاجة إلى فتيان مثل هؤلاء في الملعب لتدريب اللاعبين الآخرين".

وأضاف "لا زلنا في بداية مشوار محاولة العودة بمانشستر يونايتد، الطاقم واللاعبون على قلب رجل واحد، جميعنا نريد البطولات".

وواصل "لقد فزنا بالمركز الأول وهذا يمنحنا الكثير من الإلهام ولكن أيضا المزيد من الثقة في أنه يمكننا القيام بذلك".

واستطرد "لم نلعب أفضل كرة قدم ممكنة ولكنني أعتقد أنها كانت فعالة، هناك روح جيدة للغاية في الفريق. قدمنا كل شيء وهزمناهم".

وأوضح عن رقصته مع ليساندرو مارتينيز وأنتوني "لدينا تاريخ معا في أمستردام، لقد قمنا بهذه الرقصة من قبل وأتمنى أن نتمكن من القيام بذلك أكثر في المستقبل".

وأتم "لن يكون هناك الكثير من الاحتفالات، فقط بعض "الشامبانيا" فلدينا مباراة مهمة أمام وست هام يوم الأربعاء (ثمن نهائي كأس الاتحاد)".

وخرج تين هاج من قاعة المؤتمر الصحفي وهو ناسيا للقب الكأس على الطاولة، وعندما تم تذكيره به قال مازحا: "يمكنني أن أتركه هنا لأننا سنفوز بلقب آخر".

وبذلك يحقق مانشستر يونايتد أول ألقابه في كأس الرابطة منذ ست سنوات بالتمام والكمال.

وكذلك البطولة هي الأولى بعد صيام 2104 يوما، وتحديدا منذ الفوز بنهائي الدوري الأوروبي في 2017 مع جوزيه مورينيو.

اللقب هو السادس في تاريخ مانشستر يونايتد ليكون ثالث أكثر الأندية فوزا باللقب خلف مانشستر سيتي (8 ألقاب) وليفربول (9 ألقاب).

ولم يحقق نيوكاسل أي لقب منذ كأس الرابطة في موسم 1975-1976.