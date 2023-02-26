برونو بعد الفوز بالكأس: راض ولكنني أريد المزيد

يشعر برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد بالرضا بعد فوز فريقه بكأس الرابطة الإنجليزية ولكنه أكد أنه يتطلع للمزيد.

وفاز مانشستر يونايتد بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية على حساب نيوكاسل يونايتد بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي.

وقال برونو فيرنانديز في تصريحات صحفية بعد المباراة: "إنه شعور رائع، كنا نبحث عن هذه اللحظة. الجماهير والنادي واللاعبين وكلنا معا نحصل أخيرا على الكأس وبجدارة".

وأضاف "لقد كانت فترة رائعة، الكأس الأول لهذا الموسم لكننا نريد المزيد فهذا لا يكفي لهذا النادي. نريد المزيد ونحتاج المزيد لأن معاييرنا تتطلب المزيد".

وتابع "بالنسبة لي كان الأمر يتعلق بالفوز بالألقاب وأخيرا فعلنا ذلك. أنا راض لكني أريد المزيد".

وبذلك يحقق مانشستر يونايتد أول ألقابه في كأس الرابطة منذ ست سنوات بالتمام والكمال.

وكذلك البطولة هي الأولى بعد صيام 2104 يوما، وتحديدا منذ الفوز بنهائي الدوري الأوروبي في 2017 مع جوزيه مورينيو.

اللقب هو السادس في تاريخ مانشستر يونايتد ليكون ثالث أكثر الأندية فوزا باللقب خلف مانشستر سيتي (8 ألقاب) وليفربول (9 ألقاب).

ولم يحقق نيوكاسل أي لقب منذ كأس الرابطة في موسم 1975-1976.